Huracán Priscilla: captan ola gigante en el malecón de Puerto Vallarta; aumenta alerta

La tarde de este martes habitantes y turistas de Puerto Vallarta fueron sorprendidos por una ola de varios metros de altura que generó grandes encharcamientos en las calles cerca de la playa.

En vídeos difundidos en redes sociales, se observa cómo la ola alcanza una altura similar a la de las palmeras y edificios cercanos a la orilla.

Este oleaje es efecto del huracán Priscilla que hasta el momento se encuentra en categoría 2, y que afectará a estados como Jalisco, Colima, Baja California Sur y Sinaloa.

Efectos del huracán Priscilla

El centro del huracán se localizó aproximadamente a 345 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 535 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco a la 15:00 del centro de México.

En Jalisco se pronostican lluvias fuertes, de entre 25 a 50 mm y vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en las costas.

Además, este fenómeno también provocará oleajes de 3 a 4 metros de altura en las costas, por lo que las autoridades han iniciado protocolos de seguridad para vigilar posibles daños, ya que en las próximas 24 horas, el huracán podría elevarse a categoría 3.

De igual forma, se recomienda a la población a seguir las instrucciones del personal de seguridad y tener cuidado con encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, además los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.