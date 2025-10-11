Se solidariza presidenta del Senado con afectados por torrenciales lluvias en varios estados del país

Lluvias por Huracán Priscila provocaron seris daños en varios estados del país

En medio del desastre y los cuantiosos daños materiales e incluso pérdidas de vidas humanas derivado de las torrenciales lluvias, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez expresó su solidaridad con las familias afectadas.

Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en nuestro país han provocado diversos daños a la infraestructura, daños materiales a las viviendas y la pérdida de vidas humanas en los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla.

En un mensaje que compartió en redes sociales, la senadora Castillo Juárez respaldó la acciones que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender a las y los damnificados a través del Plan DN-III-E. “Juntos saldremos adelante”.

En octubre del 2023, ante el impacto y daños que causó el huracán Otis que dejó miles de afectados por los estragos de este fenómenos meteorológico la entonces presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera pidió una aportación económica para ayudar a los damnificados.

De inmediato giró instrucciones para a los senadores que desearan hacer una aportación económica, se les aplique un descuento de cinco días de su dieta además de realizar un acopio de víveres, para apoyar a los habitantes de Guerrero, que fueron afectados por el paso del Huracán “Otis”.

En esta ocasión, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, manifestó su solidaridad con las familias afectadas.

La morenista recordó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se reunió este viernes de manera virtual con las gobernadoras y los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como con las y los titulares de Gobernación, Defensa, Marina, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Bienestar, CFE, Conagua y Protección Civil para atender la emergencia por las lluvias.

En una serie de mensajes que publicó en redes sociales, aseguró que se trabaja para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico, y que, para apoyar a la población afectada, el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con cinco mil 400 efectivos.