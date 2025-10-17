Vinculados a proceso los 2 detenidos por desaparición de Kimberly Moya

Gabriel Rafael "N" y Paulo Alberto "N", presuntos responsables de la desaparición de Kimberly Moya (@FiscaliaEdomex/x)

La noche de este jueves fueron vinculados a proceso Paulo Alberto “N” Y Gabriel Rafael “N” por su probable participación en la desaparición forzada de Kimberly Moya, estudiante de CCH Naucalpan que desapareció el pasado 2 de octubre al ir a un cibercafé, en la colonia San Rafael Chamapa.

Un juez de control en el Estado de México tomó la desición durante una audiencia programada este jueves 16 de octubre, que inició a las 12:30 horas y que se extendió por más de 8 horas. Los involucrados se reservaron su derecho a declarar.

Se analizaron 24 videos y pruebas físicas que presumen la participación de los detenidos en la desparición de la víctima.

¿Que pruebas existen?

Entre las principales pruebas se encuentran los videos de las cámaras del C4 del Estado de México, donde se observa presuntamente que el primero de ellos, vestido de azul, siguió a la adolescente por calles de la colonia San Miguel Chamapa, el pasado 2 de octubre.

También las autoridades expusieron que el vehículo, color gris, propiedad de Paulo Alberto “N”, fue utilizado para privar de la libertad a la menor.

Asimismo, se encontraron muestras de sangre en las botas de uno de los imputados y en el vehículo, las cuales, al ser analizadas, se confirmó que pertenecen a la adolescente.

Además un testigo clave indicó haber visto a Gabriel “N” perseguir a Kimberly por las calles

La Fiscalía precisó que los involucrados no dieron información sobre el paradero de la joven, por lo que continuán las labores de investigación y búsqueda bajo la idea de que la adolescente sigue con vida.