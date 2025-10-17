Vinculados a proceso los 2 detenidos por desaparición de Kimberly Moya

La noche de este jueves fueron vinculados a proceso Paulo Alberto “N” Y Gabriel Rafael “N” por su probable participación en la desaparición forzada de Kimberly Moya, estudiante de CCH Naucalpan que desapareció el pasado 2 de octubre al ir a un cibercafé, en la colonia San Rafael Chamapa.
Un juez de control en el Estado de México tomó la desición durante una audiencia programada este jueves 16 de octubre, que inició a las 12:30 horas y que se extendió por más de 8 horas. Los involucrados se reservaron su derecho a declarar.
Se analizaron 24 videos y pruebas físicas que presumen la participación de los detenidos en la desparición de la víctima.
¿Que pruebas existen?
- Entre las principales pruebas se encuentran los videos de las cámaras del C4 del Estado de México, donde se observa presuntamente que el primero de ellos, vestido de azul, siguió a la adolescente por calles de la colonia San Miguel Chamapa, el pasado 2 de octubre.
- También las autoridades expusieron que el vehículo, color gris, propiedad de Paulo Alberto “N”, fue utilizado para privar de la libertad a la menor.
- Asimismo, se encontraron muestras de sangre en las botas de uno de los imputados y en el vehículo, las cuales, al ser analizadas, se confirmó que pertenecen a la adolescente.
- Además un testigo clave indicó haber visto a Gabriel “N” perseguir a Kimberly por las calles
La Fiscalía precisó que los involucrados no dieron información sobre el paradero de la joven, por lo que continuán las labores de investigación y búsqueda bajo la idea de que la adolescente sigue con vida.