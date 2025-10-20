Asesinan a Miguel Bahena Solorzano, presidente municipal en Pisaflores, Hidalgo

Miguel Bahena Solorzano El alcalde fue asesinado hoy

El presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solórzano, fue asesinado en un ataque armado. Los primeros reportes indican que el homicidio se registró muy cerca de la casa del político.

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista manifestó su enérgica condena ante el crimen y reafirmó su solidaridad con la familia del alcalde, así como con sus colaboradores y con toda la comunidad de Pisaflores.

El partido destacó que Bahena Solórzano era un miembro muy querido y respetado dentro de su estructura y que su pérdida representa un duro golpe para la organización.

PVEM exige justicia por muerte de alcalde en Hidalgo

El PVEM hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y garantizar la detención y sanción de los responsables.

“El asesinato de Miguel Bahena no puede quedar impune”, señaló la dirigencia nacional, que reiteró la importancia de que los mecanismos de justicia actúen con rapidez y sin interferencias. El partido insistió en que el caso debe ser tratado con la seriedad y celeridad que demanda la ciudadanía.

En su pronunciamiento, el Partido Verde recordó su compromiso con la paz, la legalidad y la protección de quienes ejercen funciones públicas al servicio de la sociedad. Subrayó que la violencia no puede seguir debilitando las instituciones ni amenazando la vida de quienes trabajan por sus comunidades.

“México no puede permitir que la violencia siga minando la democracia y la seguridad de sus pueblos”, sostuvo el Comité Ejecutivo Nacional.