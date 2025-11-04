Manzo, un minuto de silencio; diputados le rinden homenaje

CDMX — Sombreros con tinta roja fueron colocados en las curules del pleno de la Cámara de Diputados tras el asesinato, el pasado sábado por la noche, del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

El artero crimen del edil michoacano en medio de un tumulto de habitantes que conmemoraba con su gobernante el Día de Muertos fue insumo inagotable para la oposición que no se cansó de reprochar la falta de apoyo al alcalde para combatir al crimen organizado.

Desde la bancada del PRI, que coordina Rubén Moreira, exclamaron un “¡Ya basta!"

" ¡Basta de violencia en México! Alzamos la voz por Carlos Manzo y por todas las víctimas de la fallida estrategia de seguridad en México".

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán, recordó que el pasado 1 de noviembre fue asesinado Carlos Manzo Rodríguez, exdiputado federal y presidente municipal de Uruapan, Michoacán. “Su pérdida representa un hecho profundamente lamentable para su comunidad y para todo México”.

En memoria de su trayectoria y como muestra de solidaridad con su familia y eres queridos, así como para todo el pueblo de Michoacán, “solicito a las y a los diputados guardar un minuto de silencio en memoria de Carlos Manzo Rodríguez. Si son tan amables ponerse de pie”.

Y también dedicó un minuto de aplausos.

López Rabadán informó que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se determinó guardar cuatro minutos de silencio; el primero con motivo del lamentable asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

El segundo, por el sensible fallecimiento de Francisco Rojas Gutiérrez; el tercero con motivo del sensible fallecimiento de la señorita Elena Sánchez Algarín, funcionaria de la Cámara de Diputados, y el cuarto por las víctimas que murieron en el incendio en una tienda de conveniencia en Hermosillo, Sonora.

REPROCHAN ASESINATO