Sheinbaum admite leve alza en el precio de la tortillas; apuesta por tortillerías de productores

Alza en el precio de la tortillas

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este jueves que “ha habido un ligero aumento” en el precio de la tortilla, aunque insistió en que no hay justificación de fondo para ese encarecimiento si el grano de maíz se encuentra en niveles históricamente bajos y el gas licuado de petróleo (LP) ha disminuido.

Desde la Mañanera del Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que su Gobierno revisa el tema con harineras, nixtamalizadores, tortillerías y tiendas de autoservicio.

Asimismo, la mandataria mexicana agregó que el precio en autoservicios se mantiene por debajo del observado en tortillerías porque los procesos de elaboración son distintos y, a su juicio, estas últimas conservan más el esquema de nixtamalización.

Sheinbaum vinculó la respuesta oficial al programa “Maíz es la raíz”, que, precisó “busca atender a entre 1,8 y 2 millones de pequeños productores de maíz, sobre todo del sureste del país”, mediante la capacitación, maquinaria para parcelas pequeñas y esquemas de organización para que “los mismo agricultores sean los que pongan sus propias tortillerías” y den valor agregado a su producción.

Según la Jefa del Ejecutivo Federal, la intención es fortalecer el uso del maíz nativo, la nixtamalización y hasta el trabajo de comaleras que elaboran tortilla a mano.