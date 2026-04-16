SCJN respalda decreto que protege al Lago de Texcoco como área natural

Lago de Texcoco Tomas aéreas (Mario Jasso)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este jueves en sesión de Pleno, la validez del decreto que declara como área natural protegida la zona del Lago de Texcoco, ubicada en municipios como Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Con esta resolución, el Máximo Tribunal negó el amparo promovido por ejidos del municipio de Atenco, quienes argumentaban que la declaratoria vulneraba su derecho a la propiedad agraria y al uso de sus tierras, reconocido en el artículo 27 constitucional.

Sin embargo, la Corte reiteró que la propiedad de la tierra corresponde originalmente a la Nación, que puede establecer limitaciones cuando exista un interés público, como la protección del medio ambiente.

En este sentido, precisó que medidas como la regulación del uso del suelo o la restricción de ciertas actividades no eliminan el derecho de propiedad, sino que constituyen límites legítimos para garantizar fines constitucionales.

Además, en el caso específico, se determinó que las comunidades fueron informadas y tomadas en cuenta antes de la declaratoria.

De acuerdo con la resolución, los ejidos recibieron notificaciones, participaron en reuniones informativas y se les explicó que podrían continuar con actividades agrícolas, siempre que fueran sustentables.

Con ello, la SCJN confirmó la validez del decreto y reforzó la protección del derecho a un medio ambiente sano en la región.

La decisión corresponde a los Amparos en Revisión 479 y 480 de 2025, resueltos en sesión del Pleno el 16 de abril de 2026.