Hallan dos toneladas de peces muertos en Altamira: ¿Qué pasa en El Camalote? Se registró una mortandad de peces en El Camalote, lo que ha afectado la actividad de pesca (Redes sociales)

En el estero El Camalote se registró una mortandad de peces, la cual se estima es de dos toneladas, por lo que los habitantes han alertado a las autoridades.

El hallazgo fue en el ejido Mata de la Monteada, en la franja que limita al estado de Veracruz con Tamaulipas, en el estero El Camalote.

De acuerdo con diferentes reportes, en semanas pasadas ya se había registrado la presencia de peces muertos en esta zona; sin embargo, fue hasta días recientes que la cantidad incrementó de manera drástica.

Así, a pesar de que algunos habitantes de la región señalaron que no se había realizado la recolección de los peces muertos, lo que provocó olores de putrefacción e impidió la actividad económica de pesca en la zona, este jueves las autoridades acudieron al lugar para realizar el retiro de estos animales.

Por otra parte, habitantes señalan que, a pesar de que es común este fenómeno, en años recientes no se había registrado en esta cantidad, como lo son las dos toneladas de peces que se encontraron muertos.

¿Qué está causando la mortandad de peces en El Camalote?

La zona del estero El Camalote funciona como un punto de transición entre agua salada y dulce. Sin embargo, se cree que la muerte de los peces se debe a que recientemente la salinidad en el agua incrementó significativamente, lo que provocó que los peces murieran al no poder resistir el cambio de estas condiciones.

Asimismo, pescadores señalan que este incremento en la salinidad se debe a que las compuertas del estero El Camalote no funcionan correctamente, lo que impide que se pueda equilibrar el agua dulce y salada de la zona, mientras que a su vez evita que los peces migren de manera natural, lo que agrava la situación.

Por su parte, las autoridades de Altamira señalaron que investigarán las causas de la muerte de los peces, aunque preliminarmente mencionan que este fenómeno se debe a un cambio de pH del agua por el alto nivel del mar.