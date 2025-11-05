“Concluya diputada, concluya diputada, concluya diputada…”; en el PRI, Xitlalic Ceja y Carlos Eduardo Gutiérrez, tribuna para provocar e insultar investiduras

En el debate para aprobar el PEF 2026, los legisladores que coordina Rubén Moreira, ignoran a la Presidencia de la Mesa Directiva y mandan a “chingar a su madre” al gobierno de Claudia Sheinbaum

Xitlalic Ceja García, diputada del PRI, fue llamada por al menos en diez ocasiones a concluir su tiempo en el uso de la tribuna para presentar propuesta de modificación en la asignación de recursos públicos al gasto federal, pero no hubo tal reserva, habló diez ‘red flags’. Sobrepasó sus cinco minutos, y cuando fue llamada desde la Mesa Directiva a concluir con su discurso, respondió que no la iban a callar ni ella ni a todas las mujeres.

Respaldada por su coordinador Rubén Moreira, Xitlalic Ceja respondió al presidente en funciones de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho Cué, “a mí no me hable de tiempo”. Y continuó su discurso con gritos.

“Concluya diputada”.

“Es un error tras error. Injusticia sobre injusticia lo que pasa en este país. Ataque a periodistas, es otra ‘red flag’ de este presupuesto. No están garantizando recursos para quienes informan”…

“Concluya diputada”, pedía Cacho Cué.

“A mí no me hablen de tiempo, porque tiempo le faltó a Carlos Manzo para cuidar a sus hijos… huéranos”.

“Concluya diputada”

“No voy a concluir. Porque no hay infraestructura para las escuelas. Quieren callar las voces de las mexicanas, y no lo vamos a permitir”.

“Concluya diputada”

“Exclusión…”

“Concluya diputada. Son muy importantes los programas sociales”.

“Concluya diputada”

“El PRI creó los programas. Es la madre de todas las instituciones”.

…

“Concluya diputada”

…

“Concluya diputada”

…

“Concluya diputada”

…

“No ve a censusar, presidente”

“Concluya diputada”

“Y no me va a censurar…”

“Concluya diputada”

…

“Concluya diputada”

…

“Concluya diputada”

“Concluya diputada”

“Concluya diputada”

…

“Diputada, ha agotado su tiempo, concluya”.

…

“Concluya diputada”

…

“Concluya diputada”

….

“Concluya diputada”

…

“Concluya diputada”

…

“Concluya diputada”

…

“Concluya diputada”

…

“Concluya diputada”

...

“Concluya diputada”

....

“Concluya diputada”

...

“Concluya diputada”

...

“Concluya diputada”

...

“Concluya diputada”

“Que viva México, pero libre de Morena”.

Raúl Bolaños pidió a todos los diputados a respetar la investidura de la presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro.

El martes pasado, durante el primer día para discutir el PEF 2026, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, también del PRI, subió a tribuna a insultar a la investidura de la Presidencia de México.

Y desde la tribuna de la ‘casa del pueblo’ el legislador, en su derecho a no ser reconvenido, mandó a que “chingue y requetechingue” su madre el gobierno de Claudia Sheinbaum, una hora antes ella fue víctima de abuso sexual