Ahora en Oaxaca, asesinan a regidora del PVEM, Guadalupe Urban Ceballos

Sujetos armados ejecutaron a Guadalupe Urban Ceballos, regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, al salir de su domicilio a bordo de su caminioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen ocurrió cuando la funcionaria salía de su domicilio a bordo de una camioneta, en San Antonio Ocotlán, aproximadamente a las 11:00 horas.

Allí fue interceptada por hombres armados, quienes le dispararon en diversas ocasiones y luego huyeron con rumbo desconocido.

El vehículo fue encontrado estacionado con la regidora ya sin vida sobre la carretera que conecta a San Juan Cacahuatepec con San Antonio Ocotlán.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una carpeta de investigación para recabar indicios del crimen e identificar a los presuntos responsables para determinar el móvil de la agresión.

Autoridades no han informado si la funcionaria había recibido alguna amenaza o si tenía conflictos vinculados con su labor que pudieran incidir en el crimen.

Urban Ceballos era regidora de Parques y Jardines, en la administración municipal morenista de San Juan Cacahuatepec. Era militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y asumió su cargo de concejal el pasado mes de enero, por un periodo de tres años (2025-2027).

El PVEM en Oaxaca, condenó el asesinato y confió en que las autoridades competentes realizarán una investigación pronta, exhaustiva y transparente para que este lamentable hecho no quede impune.

A través de redes sociales, el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec condenó el asesinato y exigió a las autoridades una investigación inmediata, seria y con resultados, que lleve ante la justicia a los responsables del crimen.

“Este cobarde hecho representa una grave afrenta a las instituciones y a los valores que nos rigen como sociedad. No podemos permitir que la violencia pretenda silenciar la voz de quienes trabajan por el bienestar común”, estableció

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que ya se iniciaron las indagatorias correspondientes y con perspectiva de género.

Personal especializado se trasladó al lugar para llevar a cabo las diligencias periciales, el procesamiento del sitio, así como las primeras indagatorias que conduzcan al esclarecimiento del caso.

La dependencia detalló que no se descarta ninguna línea de investigación fin de construir una teoría sólida del caso y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de los hechos.