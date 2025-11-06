Exige ANAC a Sheinbaum soluciones y no excusas tras asesinato de Carlos Manzo

El presidente de la ANAC, Mauricio Tabe, pidió a Sheinbaum ponerse a trabajar en garantizar la seguridad de los mexicanos.

La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) exigió a la Presidenta Claudia Sheinbaum, se haga responsable de la seguridad de todos los mexicanos que necesitan soluciones y no excusas, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El presidente de la ANAC, Mauricio Tabe acusó que lo que pasó en la entidad michoacana es una omisión imperdonable de quienes debieran de defendernos y que se suma a una más de las tantas tragedias que pone a la vista de todos que Michoacán y otras entidades están capturadas y a la deriva ante la fallida estrategia de seguridad que heredó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador con su política de “abrazos, no balazos”.

“Si no se están dando cuenta, porque no salen de la burbuja de Palacio, el país se les está yendo de las manos y están contribuyendo todos los días con el discurso de odio y con la destrucción institucional, no a promover la paz sino a seguir sembrando más odio y a seguir propiciando más violencia”, aseveró

Carlos Manzo –agregó--se convierte ahora en un reclamo de la gente, en un grito que subsistirá por siempre y que clama justicia en México.

El también titular de la alcaldía Miguel Hidalgo en la ciudad de México, exigió a la presidenta Sheinbaum detener la calumnia y las acusaciones y ponerse a trabajar en garantizar la seguridad del pueblo de México y de todos los servidores públicos que con valentía y determinación hacen su labor.

El líder de la ANAC acusó que la estrategia gubernamental que está en marcha en materia de seguridad, tiene a las autoridades locales paralizadas por el miedo, y con estados completos tomados por quienes realmente controlan el territorio.

“El gobierno federal tiene que hablar con los alcaldes y los gobiernos de los estados de todas las fuerzas políticas, dejar de politizar la seguridad o partidizarla, es un tema público, tenemos que trabajar con todos y entre todos para enfrentar a los verdaderos enemigos del país que son los criminales, los que le arrebatan la vida a las mujeres, los que les arrebatan la vida a las familias”, aseveró

Mauricio Tabe, externó su solidaridad con la familia de Carlos Manzo y con sus seres queridos, así como la gente de Uruapan, al tiempo que demandó justicia y protección real para todas y todos los ciudadanos.

El dirigente de la ANAC rechazó los señalamientos del oficialismo en el sentido de que la oposición sólo critica, cuando en siete años ellos no han podido plantear una estrategia concreta sobre la mesa.

Agregó que es momento de que Sheinbaum demuestre que gobierna para todo un país y no sólo para los seguidores de su movimiento.

Tabe recordó que el PAN ha planteado el retorno de fondos dirigidos a las policías estatales y municipales que sí estén decididas a combatir al crimen; un enfoque central en la prevención del delito con ayuda ciudadana y desarrollo tecnológico como duplicar el número de cámaras de vigilancia y C5’s, así como fomentar la denuncia ciudadana de los delitos.

“Llevemos estas reformas al Congreso, México lo necesita de manera urgente. Las familias mexicanas y la patria necesitan soluciones y no más excusas. El PAN alza la voz porque no nos resignaremos JAMÁS a que el crimen imponga su ley. No aceptamos vivir en un país donde proteger a la gente sea opcional”, recalcó.