Expresa extrañamiento Senado mexicano luego que Congreso de Perú declaró a Sheinbaum “persona non grata”

Crisis diplomática entre México y Perú (La Crónica de Hoy)

La Presidencia del Senado de la República expresó su extrañamiento por la declaración como persona non grata que el Congreso de Perú emitió hacia la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo por la “inaceptable injerencia en asuntos internos” de ese país tras haber otorgado asilo político a la exprimera ministra Betssy Chávez, enjuiciada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo en 2022.

Encargado de vigilar la política exterior del país, el Senado rechazó que l gobierno de México haya realizado acciones de intervención en los asuntos del Perú y justificó que la concesión de asilo político a Chávez Chino, fue un acto de humanismo fundado en los tratados internacionales y multilaterales como la Convención sobre Asilo Territorial de la Organización de los Estados Americanos.

Por ello, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo expresó su respaldó absoluto a la presidenta Sheinbaum y apeló a favorecer el diálogo y la cooperación de Perú para alcanzar una relación amistosa entre ambos s pueblos.

La determinación del Congreso de Perú acusa una ofensa al sistema democrático peruano, debido a las críticas que Sheinbaum dirigió a los mandatarios que sucedieron al presidente Pedro Castillo, encarcelado desde diciembre del 2022, cuando intentara asilarse en la embajada de México en Lima derivado del intento de autogolpe de Estado en es ese país andino del que era mandatario.

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó a medios locales que las declaraciones de la mandataria mexicana constituyen una clara injerencia. “Desprestigian a la nación peruana”, afirmó, al señalar además que el reciente asilo otorgado a Chávez, procesada por un “delito común”, refuerza esa posición.