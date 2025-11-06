Profeco llega a un acuerdo para colaborar con Leche para el Bienestar

Profeco pacta acuerdo con Leche del Bienestar

Con el objetivo de mejorar la protección de los derechos de las personas consumidoras, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha firmado un convenio colaborativo con la Leche para el Bienestar.

Gracias a este acuerdo, se unen las fuerzas de una entidad dedicada al abasto de productos esenciales y una autoridad que vigila el cumplimiento de los derechos de las y los consumidores, como están establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, garantizando así que el mercado sea un espacio de equidad y transparencia.

“El convenio ayuda a reforzar el cumplimiento del compromiso número 66, de los “’100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”’ de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La soberanía alimentaria tiene el objetivo de asegurar que la población tenga acceso a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y a precios accesibles”, indicó, Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor

Escalante Ruiz, también afirmo que con este convenio se realizará el seguimiento de precios y estudios de calidad a los productos de Leche para el Bienestar que hoy en día se encuentran a la venta. Para logarlo, se enviará semestralmente una lista de referencia con el fin de que sean considerados en el monitoreo que elabora la Profeco con el programa Quién es Quién en los Precios.

De dicha manera, se asegura que los datos sean accesibles y objetivos, fomentando así un mercado competitivo donde los precios reflejen valor real y no manipulaciones

El titular de la Procuraduría detalló que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, con la intención de verificar la calidad, seguridad y cumplimiento normativo de los productos aplicará pruebas a las muestras proporcionados por Leche para el Bienestar.

Iván Escalante Ruiz también añadió que el convenio promueve la la certeza, la equidad y la seguridad jurídica en cuanto a las relaciones entre proveedores y consumidores, lo que garantiza el acceso a información veraz, protección contra prácticas abusivas y calidad en los productos y servicios.

“Con este instrumento, fortalecemos la confianza en el mercado y empoderamos a las familias, tanto en zonas rurales como urbanas, para que tomen decisiones de consumo informadas y seguras”, agregó el servidor público.

Antonio Talamantes Geraldo, director general de Leche para el Bienestar, por su parte, calificó la firma del convenio como un hecho trascendente que garantiza el derecho a la alimentación y nutrición con productos de primera calidad.

“Este convenio no solo reafirma nuestro compromiso con la calidad, sino también refuerza nuestra misión de contribuir al bienestar y seguridad alimentaria del país, especialmente a quienes más lo necesitan”, dijo.

Al evento también asistieron Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente de Abasto de Leche para el Bienestar, y Yulia Valeria Guzmán Espinoza, directora general de Coordinación y Seguimiento de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; así como Andrea González Hernández, subprocuradora de Verificación y Defensa de la Confianza; Gabriela Limón García, subprocuradora Jurídica; Naomi Fuentes Fragoso, directora general de Difusión y encargada de despacho de la Coordinación General de Educación y Divulgación; y Maricela Juárez, responsable del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.