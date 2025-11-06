¿Sigue detenido Uriel ‘N’, sujeto que acosó a la presidenta Sheinbaum?

El imputado está bajo investigación por el delito de acoso sexual La mandataria anunció que se realizará una campaña para que se denuncien todos los actos de acoso sexual en el país. (Cuartoscuro)

Uriel “N”, imputado por el delito de acoso sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum, ya está detenido. Fue trasladado la tarde del 6 de noviembre al Reclusorio Norte para continuar su proceso legal.

La Policía de Investigación de la Ciudad de México (PDI) trasladó este jueves a Uriel “N”, el sujeto identificado como presunto agresor sexual de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, tras los hechos ocurridos en calles del Centro Histórico de la capital.

Momento de la detención y traslado de Uriel “N” al Reclusorio Norte

El individuo, apodado “El Parches”, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, para ser presentado este viernes 7 de noviembre ante un juez de control, donde enfrentará su audiencia inicial bajo el cargo de acoso sexual.

Este es el momento exacto de su traslado Uriel “N” al reclusorio norte, por la responsabilidad de la agresión sexual, los tocamientos y la invasión de su espacio personal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

🚨 TRASLADAN AL RECLUSORIO NORTE A URIEL “N”, AGRESOR DE SHEINBAUM



El hombre que acosó a la presidenta fue detenido por la SSC y la SSPC; enfrentará proceso por ultraje y acoso.

pic.twitter.com/8ipKEC6WFM — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 7, 2025

¿Qué ha dicho Claudia Sheinbaum sobre la agresión sexual de la que fue víctima?

La mañana del jueves 6 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) a Uriel “N” por los delitos de acoso y abuso sexual.

La mandataria anunció que se implementará una campaña nacional para incentivar la denuncia de todos los actos de acoso sexual en el país. Además, hizo hincapié en la necesidad de revisar la legislación en todos los estados de la República Mexicana, con el fin de verificar si el acoso está tipificado como delito penal en cada entidad.