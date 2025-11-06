¿Soy candidato para recibir 40 días de aguinaldo en 2025? Esta es la lista oficial de trabajadores según el DOF

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que algunos trabajadores mexicanos serán los afortunados de recibir 40 días de aguinaldo, una noticia que ya empieza a poner de buen humor y con mucha incertidumbre a medio México.

Los trabajadores que recibirán este beneficio son los servidores públicos federales, los cuales se desempeñan como:

Servidores públicos que trabajan en secretarías de Estado, oficinas administrativas y en la Consejería Jurídica del Ejecutivo

Personal operativo y de confianza

Trabajadores de mando

Personal del Servicio Exterior Mexicano, tanto en el país como en el extranjero

Personal de las Fuerzas Armadas y militar en activo

Personas contratadas por honorarios bajo el capítulo de Servicios Personales

Pensionistas con haberes de retiro, pensión civil o militar, veteranos de la Revolución y deudos con pensión asignada

Cabe mencionar que este pago no aplica automáticamente para gobiernos estatales o municipales; cada entidad decide su monto y fecha según su presupuesto.

¿Quiénes no recibirán el aguinaldo de 40 días?

Los trabajadores que no recibirán el aguinaldo de 40 días son aquellos que estén contratados por honorarios especiales, ni quienes estén bajo convenios de enseñanza técnica suscritos con gobiernos estatales o quienes laboran para el sector privado.

Esto se debe a que la clase trabajadora del sector privado continúa bajo la norma vigente de 15 días mínimos de aguinaldo, según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, actualmente existe una iniciativa para duplicar el monto a 30 días. Pese a que la propuesta obtuvo respaldo en el Senado y la Comisión de Trabajo, aún no ha sido aprobada por el Congreso.

¿Cuándo pagan el aguinaldo 2025?

Según el DOF, el aguinaldo deberá pagarse antes del 20 de diciembre de 2025; sin embargo, para quienes forman parte del gobierno federal, la mitad del pago será adelantado durante noviembre, justo antes del Buen Fin 2025.