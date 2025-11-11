El rompecabezas de la muerte de Carlos Manzo: la pistola con la que mataron a su asesino es investigada

Carlos Manzo El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, es recordado por los habitantes de la entidad. (Cuartoscuro)

La pistola con la que los escoltas de Carlos Manzo mataron al joven sicario que lo asesinó, pese ya haber sido sometido, forma parte de las investigaciones del magnicidio que, desde Michoacán, sacudió a todo el territorio nacional durante el albor de noviembre.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que, además del peritaje al arma, los guardaespaldas del alcalde de Uruapan, que son policías municipales, serán llamados a declarar nuevamente.

“Los policías municipales que eran del primer círculo del alcalde van a declarar”, enfatizó el funcionario federal durante la conferencia mañanera de este martes 11 de noviembre.

“No están detenidos pero están localizados y están yendo a declarar”.

Asesinato de Carlos Manzo CIUDAD DE MÉXICO. 11NOVIEMBRE2025.- Omar García Harfuch, secretario de seguridad ciudadana federal, en la mañanera del Pueblo. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

¿Qué pasó durante el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan?

El pasado 1 de noviembre de 2025, durante la celebración del tradicional Festival de las Velas en el centro de Uruapan, en el occidente mexicano, el alcalde Carlos Manzo fue atacado a balazos mientras participaba en el evento público.

El agresor, identificado días después como el joven Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, disparó al menos siete veces contra él, provocando que falleciera poco después en el hospital.

Víctor Manuel Ubaldo Vidales La familia del atacante reveló que se había ausentado de su casa una semana antes del homicidio de Carlos Manzo.

Las investigaciones preliminares han determinado que, tras el ataque, la escolta del alcalde, elementos del primer círculo de seguridad del edil, capturó al agresor; sin embargo, momentos después de su detención se produjo un disparo que lo abatió.

En particular, en voz del propio gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, se indaga por qué el homicida fue abatido cuando ya habría sido sometido.

Hay además una línea de investigación estatal que indaga por qué la seguridad del alcalde se flexibilizó en un evento público tan concurrido, además de por qué el agresor pudo acercarse sin mayores dificultades.

De acuerdo con las autoridades, el agresor del alcalde está vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal fundada por Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.