Reporte de carreteras bloqueadas hoy miércoles 12 de noviembre en México

Se reportan bloqueos en vialidades de la CDMX. Actualización de bloqueos carreteros hoy, 12 de noviembre: Se reportan levantamientos de manifestantes. (FOTOS: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM/Rogelio Morales Ponce)

Te compartimos el reporte actualizado de bloqueos carreteros, levantamientos de manifestantes y rutas alternas para este miércoles 12 de noviembre de 2025.

Se reportan bloqueos en varios puntos de las principales carreteras del país. Se recomienda tomar medidas preventivas y buscar rutas alternas para evitar los tramos afectados. Asimismo, algunas vialidades ya registran levantamientos de bloqueos por parte de manifestantes.

Bloqueos en CDMX

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reporta una serie de bloques en la Capital debido a diversos grupos de manifestantes en las siguientes vialidades

Cierre total a la vialidad de Municipio Libre , a la altura de Eje 1 Poniente Cuauhtémoc , por presencia de manifestantes.

, a la altura de , por presencia de manifestantes. Alternativa vial: Miguel Laurent.

Se reporta un cierre de carriles laterales de Río Churubusco al Sur por manifestación, la alternativa vial es Eje 3 Oriente.

Bloqueo por manifestantes en avenida Río Churubusco y avenida Té, alcaldía Iztacalco. Autoridades de Concertación Política CDMX mantienen diálogo para liberar la vialidad.

Artesanos y comerciantes bloquean Eje Central Lázaro Cárdenas y sus cruces con Tacuba y avenida Hidalgo, en exigencia de espacios para trabajar en vía pública y apoyos para vivienda.

Veracruz

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), reporta un cierre en la circulación en la autopista Córdoba – Veracruz, a la altura del kilómetro 66, dirección Córdoba, por reducción de carriles debido a un tractocamión con falla mecánica.





Levantamiento de bloqueos carreteros

se informa que los manifestantes se han retirado de la carretera Ciudad Hidalgo – Tecún Umán (Puente Ing. Juan Luis Cabrera – Suchiate II), Afortunadamente para los automovilistas varados. Al momento, El tramo opera de manera normal en ambos sentidos, según información de Capufe.

Al momento, El tramo opera de manera normal en ambos sentidos, según información de Capufe. En la Autopista Chamapa – Lechería ha sido restablecida la circulación en el kilómetro 4, dirección Chamapa, debido a un accidente, que ya ha sido atendido, por lo que el tránsito opera con normalidad.

Hasta el momento se ha informado sobre un próximo paro nacional de labores y bloqueos carreteros por parte de trabajadores agrícolas y transportistas, programado para el 24 de noviembre, como parte de las manifestaciones para exigir mejores condiciones laborales en el campo.

Te mantendremos informado sobre los próximos bloqueos carreteros y la información actualizada de las vialidades bloqueadas en la CDMX por manifestantes.