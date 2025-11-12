AI-GDC y Cipre Holding, los verdaderos inversionistas de mil mdd, en Nuevo León

En Nuevo León se desarrollará un Green Data Center de Inteligencia Artificial con tecnología de Nvidia (Gobierno de Nuevo León)

Inteligencia Artificial — Después de varias horas de confusión sobre las empresas que llegarán con una bolsa de mil millones de dólares de inversión para Nuevo León, para construir un centro de datos ecológico de Inteligencia Artificial (IA), finalmente se aclaró que el proyecto y la apuesta son iniciativa de AI-GDC (Green Data Center) y Cipre Holdings, y no del gigante de la Inteligencia Artificial, Nvidia, como inicialmente se indicó.

Al participar en la inauguración del evento IA+ Inversión Acelerada en la Ciudad de México, el gobierno de Samuel García destacó que el proyecto e inversión lo encabezan las empresas AI-GDC y Cipre Holding en un centro de datos que tendrá tecnología de Nvidia en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

La administración neoleonesa refirió que la instalación del nuevo centro de cómputo de alto rendimiento e inteligencia artificial contempla una inversión por 1,000 millones de dólares “en los próximos años”, con lo que se fortalecerá el sistema tecnológico y de innovación en la entidad.

Luego de la confusión sobre el inversionista que apostará en la construcción de un centro de datos ecológico de IA, y del que inicialmente se dijo se trataba del gigante de la Inteligencia Artificial, Nvidia, empresa que desmintió posteriormente la información, el Gobierno de Nuevo León aclaró que los inversionistas son AI-GDC y Cipre Holdings, con lo que cerró el mal entendido.

“Nvidia vende chips a empresas que fabrican los data centers y es un proyecto de AI-GDC (Green Data Center) con Cipre Holdings para poner un data center con la tecnología de Nvidia”, aseguró a medios el subsecretario de Inversión estatal, quien reiteró que “Nvidia no invierte, vende la tecnología”, precisó.

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, había informado en un mensaje en sus redes sociales, que la empresa construiría “ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León”. Sin embargo, fuentes conocedoras del asunto confirmaron que Nvidia no tiene previsto realizar inversiones en Nuevo León. Nvidia es actualmente una de las empresas líder en el sector de chips de IA y provee sus servicios a otros gigantes tecnológicos como Microsoft, Google o Amazon. Es también la compañía más cotizada del mundo actualmente, con una capitalización bursátil de cerca de 5 billones de dólares.

Por su parte, Cipre Holding es una empresa de Inteligencia Artificial que firmó con Nvidia la soberanía de la IA para México.

