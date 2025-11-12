Buscarán reforma de ley para casinos digitales; Sheinbaum explica su modus operandi para lavado de dinero

Sheinbaum La presidenta informó que trabajan con la UIF para evitar que empresas de casinos realicen lavado de dinero

Una nueva investigación del Gobierno de México junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha puesto en la mira a los casinos que operan en nuestro país por posibles acciones de lavado de dinero. Ante esta situación, la presidenta de México explicó cómo funciona estar operación ilegal y aseguró que buscarán actualizar la ley para regular sus operaciones.

Sheinbaum expone el modus operandi de lavado de dinero en los casinos

“El esquema es uno de cómo operan estos casinos. ¿Qué es lo que sucede? Una persona que tiene un ingreso de 8 mil pesos mensuales de pronto aparecen en su cuenta 50 millones de pesos. ¿Cómo aparecen? Pues resulta que los ‘ganó’ en el casino’ ¿Pues cuánto apostó?. O también al revés, de repente apuesta 50 millones que, ¿de dónde salieron si gana 8 mil pesos mensuales?. Muchas veces, se suplanta la identidad. La persona de repente la aparece el dinero en su cuenta y luego desaparece." Expresó la presidenta de México

“Luego apuesta 50 pesos de una tarjeta que le dieron y el casino le dice que ganó mil pesos, pero el casino reporta que le dieron 50 millones. Todo el restante lo manda al extranjero y después lo regresa a través de esquemas de blanqueo. Son algunos de los múltiples esquemas que está encontrando la UIF y se da también aviso a las unidades de inteligencia de esos países para hacer la investigación conjunta”.

Buscarán cambiar la ley para Casinos Digitales en México

También, destacó que es necesario hacer cambios a la legislación actual, pues los casinos digitales necesitan mayor regulación ante esta situación.

“Actualizar la ley. Hoy se hacen muchas apuestas de manera digital y todos tienen que cumplir una normatividad. Se ven anunciados en rdes sociales y televisión. La normatividad tiene que actualizarse, cuando se hizo la ley estos no existían. Tiene que regularse, sino se presta a lavado de dinero. ”