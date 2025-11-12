Hacienda va contra casinos por lavar dinero hasta con amas de casa... y abre nuevo frente contra Salinas Pliego

Salinas Pliego Grupo Salinas acusó que la investigación contra sus casinos es una nueva persecución del Gobierno. (Pexels y Cuartoscuro)

El Gobierno federal abrió un nuevo frente contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y principal adversario de la autodenominada Cuarta Transformación, ahora por la investigación de varios de sus casinos por lavado de dinero.

La Secretaría de Hacienda dio a conocer la noche del martes 11 de noviembre que, tras meses de investigación, identificó que existen 13 centros de apuesta en donde se identificaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

Esos casinos, que presuntamente incurrieron en lavado, tienen establecimientos en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

El anuncio de la investigación contra los casinos, de los cuales, algunos forman parte de Grupo Salinas, ocurrió días antes de que la Corte resuelva recursos respecto a los adeudos fiscales del empresario Salinas Pliego.

Salinas Pliego CIUDAD DE MÉXICO, 26OCTUBRE2025.- Ricardo Salinas Pliego, mejor conocido en redes como Tio Richie, y dueño de Grupo Salinas y TV Azteca, celebró sus 70 años acompañado de sus hijos e esposa, además de cantantes como Carlos Rivera en la Arena CDMX. A la celebración se unieron miles de simpatizantes del empresario. FOTO: CORTESÍA TV AZTECA/CUARTOSCURO.COM (CORTESÍA TV AZTECA/Cuartoscuri)

Casinos usaban a estudiantes, jubilados y amas de casa para lavar dinero

De acuerdo a Hacienda, algunos de estos establecimientos realizaron operaciones millonarias en efectivo y mediante transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además de utilizar plataformas digitales que facilitaban la dispersión, el ocultamiento y la reinserción de recursos ilícitos en el sistema financiero, tanto mexicano como internacional.

La dependencia federal aseguró, además, que se detectó que dichas plataformas empleaban a personas con perfiles económicos incongruentes con los montos recibidos(amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados), quienes, a cambio de una comisión, transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos beneficiarios, simulando ingresos legítimos provenientes de actividades de juego.

Debido a estas irregularidades, Hacienda señaló que su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Grupo Salinas acusa persecución de la 4T por operación contra casinos

Tras el anuncio de la Secretaría de Hacienda sobre la investigación contra casinos y casas de apuesta, Grupo Salinas denunció que se trata de una nueva campaña más de acoso y autoritarismo por parte del Gobierno federal.

En un comunicado, el conglomerado encabezado por Ricardo Salinas Pliego, acusó que, entre los 13 casinos investigados por las autoridades, se hallan Ganador Azteca S.A.P.I, Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C.V., así como empresas subsidiarias.

Grupo Salinas aseguró que, las referidas empresas, cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas del sector, además de que se ha dado plenamente cumplimiento a los más altos estándares de prevención de lavado de dinero.

“Esta acción arbitraria de la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, confirma lo que hemos venido señalando durante meses: está en marcha una campaña sistemática del gobierno en contra de nuestro fundador y presidente, Ricardo Benjamín Salinas Pliego”, señaló la compañía en un comunicado.

