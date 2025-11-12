¿Tienes credencial del INAPAM? Te contamos si habrá descuentos extra en el Buen Fin 2025

Buen Fin 2025 ¿Habrá descuentos adicionales este Buen Fin para los beneficiarios del INAPAM?

La cuenta regresiva se acaba para que dé inicio El Buen Fin 2025. Ya te compartimos cuál es la lista de tiendas que formarán parte de la edición de este año, del 13 al 17 de noviembre.

En este periodo de tiempo, podrás disfrutar de innumerables promociones y descuentos, en más de 10,000 comercios, entre tiendas físicas y plataformas digitales, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO).

Muchas personas adultas, mayores de 65 años, se preguntan si durante estos cuatro días, que durara una de las campañas más grandes de descuentos en el país, podrán obtener descuentos exclusivos al presentar su credencial del INAPAM, aquí te respondemos esa duda.

¿Habrá descuentos exclusivos para el INAPAM en el Buen Fin 2025?

En esta, que figura como la edición número 15 del Buen Fin, participará un amplio número de empresas y establecimientos que ofrecerán descuentos en todo tipo de productos: desde electrodomésticos hasta ropa, medicamentos y servicios.

Entre las tiendas registradas se encuentran:

Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, Coppel, Suburbia, Sanborns, Walmart, Soriana, Chedraui, Sam’s Club, Costco, Amazon México y Mercado Libre, además de muchos otros comercios, tanto físicos como electrónicos, que podrás consultar en la página oficial del Buen Fin para evitar estafas, de cualquier modo, te compartimos la lista de consejos de la Profeco para realizar compras seguras en la jornada del Buen Fin de este año.

Esta podría ser una gran alternativa para los adultos mayores de 65 años para aprovechar las ofertas y descuentos. Sin embargo, hasta el momento no se ha hablado de algún descuento especial o adicional para los beneficiarios del programa que ofrece el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

La buena noticia es que puedes combinar los beneficios permanentes de la tarjeta que entrega el Gobierno Federal y recibir un descuento adicional en algunos establecimientos que así lo permitan.