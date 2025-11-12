Lista de tiendas que participan en El Buen Fin 2025

Lista de tiendas que formarán parte de El Buen Fin 2025 Se espera un gran número de promociones y descuentos en el mercado digital de las tiendas integradas a El Buen Fin 2025.

Estamos a unas horas de que dé inicio la XV edición de El Buen Fin, donde miles de negocios ofrecerán descuentos especiales para incentivar las compras y reactivar la economía del país.

En esta edición, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, quizá encuentres en rebaja ese artículo o servicio que tanto has deseado adquirir, y de paso, podrás ahorrarte una lana.

¿Cuál es la lista de tiendas que participarán en El Buen Fin 2025?

Muchos mexicanos están a la expectativa de conocer cuáles serán los mejores descuentos en artículos y servicios este año; por ello, aquí te compartimos la lista de tiendas y establecimientos que se integran a la campaña comercial más importante de México.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), más de 10 000 comercios, entre tiendas físicas y plataformas digitales, participarán en el evento.

Entre las tiendas más grandes que participarán en la XV edición de El Buen Fin se encuentran: Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, Coppel, Suburbia, Sanborns, Walmart, Soriana, Chedraui, Sam’s Club, Costco, Amazon México y Mercado Libre.

Todas estas tiendas ofrecerán promociones y descuentos tanto en las sucursales físicas, como de manera online. Por lo que en la edición del Buen Fin 2025 se espera un gran número de descuentos y promociones en todo el comercio electrónico.

También se contará con la participación de marcas de moda como: Zara, Bershka, Nike y Adidas.

Y si lo que buscas son descuentos en tecnología, podrás encontrar promociones en Samsung y Apple.

según datos de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), entre los artículos más vendidos se encuentran artículos de electrónica y tecnología.

Tiendas verificadas por Profeco

La participación de estos establecimientos y comercios antes mencionados es oficial para este Buen Fin 2025, lo que significa que están regulados por la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por lo que no tienes que preocuparte por posibles estafas.

Para revisar si una tienda está registrada en El Buen Fin 2025, puedes hacerlo desde el buscador del sitio oficial. Solo necesitas ingresar el nombre del comercio o seleccionar la categoría donde se encuentra el producto o servicio, para conocer las promociones autorizadas y evitar fraudes.

Empresas mexicanas en El Buen Fin

Esta iniciativa inició en 2011 como parte de la coordinación entre empresas privadas y el sector público, con el objetivo de incentivar el consumo y generar crecimiento en el mercado interno, ofreciendo ofertas para los consumidores mexicanos.

Según se señala en el sitio oficial de esta campaña masiva de descuentos, “lo Hecho en México es el protagonista de la XV edición de El Buen Fin 2025″, por lo que se espera una amplia participación de comercios mexicanos.

Se calcula que, tan solo en San Luis Río Colorado y en la Ciudad de México, alrededor de 300 negocios de todos los giros comerciales formarán parte de El Buen Fin 2025, desde tiendas de ropa y tecnología hasta establecimientos de comida.

¡Tú también puedes formar parte de El Buen Fin!

En la página oficial del evento se invita a cualquier establecimiento a sumarse a los miles de comercios que participarán en estos días de descuento. Solo debes realizar tu registro y podrías ganar hasta $260,000 pesos.