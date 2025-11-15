Autoridades de Tlalnepantla brindan apoyo tras acumulación de gas en Unidad Habitacional Tlalcalli

El Presidente Municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, acudió de manera inmediata a la Unidad Habitacional Tlalcalli después de que se registrara una explosión provocada presuntamente por acumulación de gas, incidente que alarmó a las familias que viven en esta zona. Desde los primeros reportes, las autoridades municipales activaron protocolos de emergencia para atender a las personas afectadas y garantizar seguridad en el inmueble.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública se trasladaron al lugar para realizar labores de inspección, acordonamiento y evaluación de daños. El personal especializado revisó las estructuras de los edificios para descartar riesgos mayores y evitar una situación que pudiera poner en peligro tanto a los habitantes como a los equipos de rescate. Además, se verificaron las instalaciones de gas para asegurar que no existieran fugas posteriores.

El Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz señaló que su administración brindará todo el apoyo necesario a las y los vecinos afectados por este incidente. Informó que se habilitaron espacios temporales para las familias que no pueden regresar a sus departamentos por seguridad, así como mecanismos para canalizar ayudas inmediatas como cobijas, alimentos y acompañamiento por parte de trabajadores sociales del DIF municipal.

Los vecinos destacaron la pronta reacción de los cuerpos de emergencia y agradecieron la presencia del Presidente Municipal, quien escuchó directamente las preocupaciones de las familias, especialmente de aquellas cuyos departamentos presentan daños más severos. Raciel Pérez Cruz aseguró que el Ayuntamiento realizará las gestiones necesarias para apoyar con reparaciones y dar seguimiento al caso.

Asimismo, personal de Protección Civil realizó una campaña de orientación sobre el uso adecuado de cilindros y estufas de gas, además de recomendaciones para detectar posibles fugas dentro de los hogares. Estas acciones forman parte del compromiso municipal de reforzar la cultura de prevención en unidades habitacionales y zonas densamente pobladas.

Durante varias horas, equipos municipales continuaron trabajando en la zona para verificar instalaciones y garantizar que el área quedara en condiciones seguras. El Gobierno de Tlalnepantla informó que mantendrá presencia constante en Tlalcalli hasta asegurar que todas las familias afectadas recibieran atención oportuna. La administración municipal reiteró su compromiso de actuar de manera inmediata ante cualquier emergencia.