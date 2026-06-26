Sheinbaum pide investigar a exdirector de Pemex tras difusión de video por presunta agresión a su esposa

Claudia Sheinbaum La presidenta pide investigar caso de presunta violencia del exdirector e Pemex

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó que se investiguen las denuncias presentadas por María Felicia Jiménez contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y actual director general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), luego de que se difundiera un video en el que el funcionario aparece presuntamente agrediendo a su esposa.

Al ser cuestionada sobre el caso, la mandataria señaló que las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes y afirmó que el Gobierno federal brindará apoyo a la mujer.

“Que se investigue”, respondió Sheinbaum al término de un evento de la Pensión Mujeres Bienestar.

Durante su respuesta a medios de comunicación, la presidenta indicó que María Felicia Jiménez recibirá apoyo institucional y precisó que podrá presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes si así lo decide.

Respecto a los hechos denunciados, Sheinbaum reiteró que corresponde a las autoridades investigar y garantizar el acceso a la justicia.

Video del exdirector de Pemex presuntamente agrediendo a su esposa

La grabación difundida en redes sociales tiene una duración de cuatro minutos con 41 segundos. En las imágenes se observa a una mujer inmovilizada sobre un sillón mientras un hombre presuntamente la empuja, la golpea y la sujeta por el cuello.

Conforme avanza el video, la mujer intenta levantarse y alejarse. El forcejeo continúa mientras el hombre presuntamente la toma del cabello, le cubre la boca, la derriba y le propina golpes en distintas partes del cuerpo, además de sujetarla nuevamente del cuello.

Durante la secuencia, la mujer intenta protegerse y detener la agresión.

¿Qué dijo la esposa del exdirector de Pemex tras la presunta agresión?

La grabación fue publicada en redes sociales por María Felicia Jiménez, quien se identificó como esposa de Víctor Rodríguez Padilla.

En su mensaje, afirmó que decidió hacer públicas las imágenes y denunció que “en casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”. También solicitó apoyo para proteger su integridad y la de sus hijos menores de edad.

Además, aseguró que teme por las consecuencias que pudiera enfrentar en su vida personal y laboral debido a la cercanía del funcionario con integrantes del Gobierno federal.

¿Qué dijo el exdirector de Pemex sobre la presunta agresión?

Hasta el momento, Víctor Rodríguez Padilla no ha emitido un posicionamiento público sobre el contenido del video ni sobre las acusaciones realizadas por María Felicia Jiménez.