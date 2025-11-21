Sheinbaum felicita a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo: “Es un ejemplo por alzar la voz”

Claudia Sheinbaum La presidenta destacó a la Miss Universo mexicana por su actitud frente a las injusticias luego de ganar el certamen,

La presidenta de México externó su felicitación y sus elogios a Fátima Bosch, no sólo por su triunfo en el certamen de belleza de Miss Universo 2025, sino por su destacable ejemplo al momento de alzar la voz en contra las injusticias. De la misma forma invitó a las mujeres a alzar la voz y participar siempre.

“Lo que más me gustó de ella es que alza la voz”

En su conferencia matutina, la titular del Poder Ejecutivo fue cuestionada sobre la cuarta Miss Universo mexicana de la historia, Fátima Bosch, originaria de Tabasco.

“Pues muchas felicidades a ella. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso, pero no vamos a entrar en ese debate. A mí me gustó de ella, a parte de todo lo que tiene que ver, que ella levanta la voz en un momento donde siente que hay una injusticia. Es un ejemplo en ese momento."

La presidenta hizo referencia al momento en que Fátima Bosch tuvo una discusión con el presidente de Miss Universo de Tailandia, quien la llamó “tonta” y discutió con ella debido a que la Miss México no subió contenido a sus redes sociales sobre el país sede del certamen,

El video en el Bosch discutió y se salió de la sala se hizo viral en las semanas previas al concurso, generando múltiples reacciones por la forma en que encaró a Nawat Itsaragrisil, quien terminó pidiendo disculpas y renunciando.

“Nos vemos más bonitas cuando hablamos y participamos”

De esta manera, la presidenta aseguró que el ejemplo de Fátima Bosch debe servir de inspiración para seguir desterrando la mentalidad machista que afirmaba que las mujeres “calladitas se ven más bonitas”.

“Más allá del propio concurso y demás, que se puede platicar de eso en otro momento (...) Es un orgullo para todas y todos los mexicanos y para las mujeres. Yo digo en los mítines que quedó atrás el calladita te ves más bonitas. Nos vemos más bonitas cuando hablamos y participamos. Ella se levanta, se va, le piden disculpas y acaba ganando el concurso, entonces es un ejemplo de que hay que levantar la voz.”