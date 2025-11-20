Miss Universo 2025 es mexicana; Fátima Bosch se queda la corona La mexicana se convierte en la cuarta mexicana en ser Miss Universo (@missuniverse y @fatimaboschfdz)

Se acaba de llevar a cabo desde Tailandia la final de la 74.ª edición del concurso Miss Universo y la mexicana Fátima Bosch se coronó como la ganadora de este 2025.

Fátima Bosch se acaba de convertir en la cuarta mexicana en ganar el certamen de Miss Universo. Originaria de Villahermosa, Tabasco, lugar donde en estos momentos se encuentra celebrando la gente reunida.

Este gran logro se da después de las diferentes controversias que hubo entre la mexicana y el organizador del evento en Tailandia, Nawat, quien en un video se muestra agrediendo a Fátima por problemas en la organización.

Pese a esto, Fátima Bosch continuó concursando, negándose a verse afectada por lo pasado, quien momentos antes de iniciar la final declaró lo siguiente:

“Una corona no me define. Soy Fátima Bosch, y antes de estar aquí era Fátima Bosch; después lo seguiré siendo. Tú vales por la persona que eres, por cómo haces sentir a los demás y lo que puedes aportar positivo al mundo, y en eso se basa mi seguridad, no en una”.

La 75.ª edición del concurso Miss Universo será en Puerto Rico en el 2026, concurso donde será el turno de la mexicana Fátima Bosch; será la encargada de coronar a la siguiente Miss Universo.

Primeras declaraciones de los familiares de la Miss Universo Fátima Bosch

Los familiares que se encontraban apoyando a la hora de Miss Universo Fátima Bosch ya han dado sus primeras declaraciones.

El papá de la mexicana mencionó lo siguiente a los medios de comunicación:

“Estoy muy orgullosa de cómo es ella. Es una luchadora, una campeona, y que es muy determinada, y la admiro por eso. En verdad, siento una gran admiración por su determinación.”

Por su parte, su hermano comentó lo siguiente sobre el premio de su hermana:

“Sí, estamos muy contentos, orgullosos, somos conscientes del gran trabajo que han tenido detrás, las horas de trabajo, práctica, preparación, que se ven culminados en lo que acabamos de vivir el día de hoy, en esta gran noche, que todas las participantes son representantes de sus países, y lo hicieron extraordinariamente bien, estamos muy contentos como familia y orgullosos del gran papel que hizo Fátima representando a México”.

Hasta el momento no hay algún mensaje de la Miss Universo Fátima Bosch, ahora que fue coronada.