Fátima Bosch: las preguntas y respuestas que la llevaron a ser Miss Universo 2025

Fatima Bosch Miss Universo 2025

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, se alzó con la corona en Tailandia a sus 25 años. Previo al anuncio de que conquistó el certamen, la mexicana, originaria de Tabasco, dio el último empujón para convencer a los jueces respondiendo de manera consciente las preguntas que le realizaron.

Aún con el recuerdo fresco del episodio que la enfrentó a un alto directivo del concurso en días previos, Bosch llegó al Top 5 y ofreció una muestra de temple ante los cuestionamientos de los jueces.

Así respondió Fátima Bosch las preguntas de los jueces en Miss Universo 2025

Cuando Fátima Bosch tomó el micrófono como la cuarta finalista en turno, el recinto y millones d personas en el mundo escucharon sus respuestas. Su primera prueba llegó con una pregunta directa sobre los retos de ser mujer en 2025 y el uso del título para generar un entorno seguro.

La tabasqueña respondió con una postura firme en favor de la sororidad, el liderazgo femenino y la responsabilidad de usar la plataforma para fortalecer a otras mujeres. La energía de sus palabras despertó aplausos rápidos que interrumpieron el silencio tenso del escenario.

Como mujer y Miss Universo quiero alzar mi voz y ponerla al servicio de los demás. Estamos aquí para alzar la voz y para crear el cambio, ser fuertes, concisas y pararnos con valentía para hacer historia. — Fatima Bosch

La segunda pregunta buscó conocer su visión de empoderamiento para las nuevas generaciones, en especial las niñas. Bosch apostó por la autenticidad como motor para romper barreras, un mensaje que puso dura la prueba por vencerla a las concursantes que seguían su intervención desde el fondo del escenario. Su frase final, dedicada a las jóvenes del mundo, funcionó como un cierre perfecto para una final que parecía escrita para ella.

Como Miss Universo les querría decir: crean en el poder de su autenticidad, crean en ustedes mismos porque sus sueños importan. Nunca, nunca, permitas que nadie te haga dudar de ti o de tu valor. Eres poderosa y tu voz merece ser escuchada. — Fatima Bosch

Tras superar la ronda de preguntas y demostrar control absoluto en el escenario, Fátima Bosch escuchó su nombre como la nueva Miss Universo 2025, la cuarta mexicana en lograrlo.

Fatima Bosch: De la humillación a coronarse en Miss Universo 2025

La ruta de Fátima Bosch rumbo al título no fue simple. Días antes de la final vivió un momento incómodo durante una ceremonia en el hotel Chatrium Riverside Bangkok, donde las participantes recibían la banda con la que participarían en Miss Universo Tailandia 2025.

Durante el evento, Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand Internacional y vicepresidente regional del concurso, la increpó por no publicar suficiente contenido del país sede. La situación escaló hasta el punto en que la llamó “tonta” y ordenó a seguridad retirarla del salón. La escena quedó grabada y se viralizó inmediatamente.

El altercado provocó abucheos y la salida de varias concursantes en señal de apoyo. Bosch permaneció firme. Más tarde, habló con la prensa a las afueras del recinto y expresó respeto por Tailandia, condenó el trato recibido y subrayó que figuras como ella tienen la responsabilidad de defender su voz.