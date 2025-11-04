Miss Universo anuncia las medidas que tomará contra directivo que insultó a Fátima Bosch La Organización de Miss Universo declara que no permitirá la violencia hacia las mujeres. (@missuniverse y @Esme G Bulsara)

Después de que el director Nawat de Miss Universo Tailandia humillara a la Miss México Fátima Bosch, la Organización de Miss Universo declara que no permitirá la violencia hacia las mujeres en el concurso.

La declaración sucedió después de que se viralizara un video en donde se mostraba al director Nawat de Miss Universo en Tailandia humillando a la Miss México Fátima Bosch, llamándola tonta por no participar en las actividades propuestas por él.

Raúl Rocha, presidente de la Organización de Miss Universo, declaró lo siguiente a través de la cuenta oficial de la organización:

“No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados. Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión”.

A su vez, manifestó su indignación hacia los actos cometidos por el director de Miss Universo Tailandia en contra de Fátima Bosch.

“Sin más, quiero dejar claro mi gran indignación y repudio a Nawat por la acción que hizo pública en contra de Fátima Bosch Miss Universo México, a quien humilló, insultó y faltó al respeto”.

A raíz de estos hechos ocurridos en el concurso para ser Miss Universo, Raúl Rocha menciona que no permitirá que ninguna de las concursantes sea atacada y humillada.

Por lo que pospondrá la ceremonia de colocación de bandas, además de otras medidas contra Nawat en favor de la protección de las participantes.

¿Cuáles serán las sanciones para Nawat director de Miss Universo Tailandia que insultó a Fátima Bosch?

De acuerdo con lo publicado por la Organización de Miss Universo, además de posponer la ceremonia de colocación de bandas, no permitirá que Nawat interactúe con las participantes.

Condicionando que la participación de Nawat en el certamen n.º 74 de Miss Universe sea limitada o nula, con el objetivo de evitar que ninguna mujer resulte lastimada.

Además, menciona que desde que se dieron a conocer los hechos, inmediatamente mandó a ejecutivos de la organización a Tailandia para que supervisen el certamen.

Sobre el concurso, agregó que el Certamen de Miss Universo es una plataforma de empoderamiento a la mujer.

“Deseo reiterar que Miss Universe es una plataforma de empoderamiento a la mujer y que sean escuchadas sus voces en el mundo y que este sea el estandarte y que vaya de la mano con la bandera que representen todas y cada una de nuestras delegadas.”

Finalizó con un mensaje hacia las mujeres participantes del concurso animándolas a sentirse orgullosas.

“Siéntanse siempre orgullosas y caminen con la frente en alto, haciendo valer sus ideales y objetivos de vida y que nadie las detenga”.