Impacto socioeconómico de la violencia en pareja  

Violencia en pareja Violencia en pareja tiene un impacto en lo económico y laboral. El costo de la violencia de pareja asciende a entre el 1% y el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) global (La Crónica de Hoy)

La violencia de pareja no se trata de un conflicto de carácter privado que involucra sólo a las personas en conflicto, sino que se convierte en una crisis que impacta directamente la economía y el entorno laboral.

En el plano individual y de salud pública, las secuelas son devastadoras, ya que hasta el 63.8% de las víctimas presenta trastorno de estrés postraumático, y el 47.6% sufre de depresión, factores que inciden de manera directa en la capacidad laboral y calidad de vida.

Lo anterior es resultado del informe Impacto Socioeconómico de la Violencia de género, en el que se señala que la violencia de pareja reduce el ingreso laboral mensual de las mujeres, ya que, por ejemplo, la violencia sexual impacta en una reducción del 17.4% del ingreso mensual promedio, equivalente a la pérdida de poco más de dos meses de trabajo al año, lo que impacta negativamente no solo a ellas, sino a la economía nacional.

El informe destaca que, a nivel mundial, el costo de la violencia de pareja asciende a entre el 1% y el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) global. En el plano individual y de salud pública, las secuelas son devastadoras: el 63.8% de las víctimas presenta trastorno de estrés postraumático y el 47.6% sufre de depresión, factores que inciden directamente en la capacidad laboral y calidad de vida. Además, existe un 96.7% de probabilidad de que la productividad de una colaboradora se vea afectada por estas situaciones, manifestándose en falta de concentración, miedo, así como ausentismo laboral. En el informe presentado por Insight Comunicación Estratégica y Humana, se reconoce que las empresas están obligadas a comprender que sus colaboradoras enfrentan realidades complejas que trascienden el horario de oficina. Ante ello, Insight Comunicación ha sumado esfuerzos con Casa Gaviota, asociación civil sin fines de lucro especializada en la atención, prevención y erradicación de la violencia familiar y de género, la cual trabaja fomentando la cultura de paz y el buen trato, brindando atención psicológica y asesoría legal a mujeres en situación de vulnerabilidad, ayudándolas a recuperar su poder y autonomía. Para ello, se destacó que se ha desarrollado el videopodcast “Desobedientes Inc”, con el mensaje de que las mujeres “crecimos obedeciendo para sobrevivir... ahora queremos desobedecer para vivir”, es decir, que a través de dicho material se busca cuestionar los mandatos sociales que limitan a las mujeres, visibilizar la violencia y ofrecer herramientas para la libertad y la seguridad femenina.

Asimismo, a través de sus episodios, ofrecerá contenido de valor, testimonios y herramientas prácticas tanto para mujeres que buscan salir de círculos de violencia, como para líderes empresariales que desean crear espacios seguros. Al respecto, Maricela Ramos, directora de Insight Comunicación, señaló que muchas veces, el silencio es el principal cómplice de la violencia, por lo que, a través del informe y lanzar ‘Desobedientes Inc.’, se hace un llamado a usar nuestra voz para visibilizar una realidad que cuesta vidas y frena el desarrollo, “las empresas no pueden ser ajenas al dolor de sus colaboradoras; es hora de que la empatía se convierta en política corporativa”.

Insight Comunicación y Casa Gaviota exhortaron al sector privado para dejar de ver la violencia doméstica como un tema ajeno o solo del ámbito privado, ya que ellas tienen el poder de implementar protocolos de seguridad, establecer redes de apoyo, ofrecer asistencia psicológica y garantizar la confidencialidad.

Adoptar políticas de soporte no solo es un acto de ética humana, sino una estrategia necesaria para proteger el talento y la productividad de las organizaciones, establecieron.