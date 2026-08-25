Desde la cámara, Morena respaldan a Graciela Domínguez como gobernadora interina de Sinaloa

Ricardo Monreal respalda a la gobernadora interina de Sinaloa

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, respaldó la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa y calificó como “desafortunada”, “políticamente incorrecta” e “institucionalmente innecesaria” la decisión de Rubén Rocha Moya de reincorporarse temporalmente al cargo tras haber solicitado licencia.

En conferencia de prensa, Monreal consideró que la designación de Domínguez Nava, diputada federal con licencia, fue “correcta y acertada”, y destacó su experiencia, institucionalidad y compromiso con Sinaloa.

“Es prudente, cuidadosa, institucional y una mujer honesta. Es una mujer confiable, leal a las instituciones y comprometida con su estado, Sinaloa”, afirmó.

El legislador sostuvo que la nueva gobernadora cuenta con capacidad para conducir la entidad durante el periodo que permanezca al frente del Ejecutivo estatal y aseguró que tendrá el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La presidenta honrará su palabra y respaldará a la nueva gobernadora con recursos, programas y combate a la inseguridad y a la impunidad en este extraordinario estado”, señaló.

Al referirse a Rubén Rocha Moya, quien volvió a solicitar licencia después de haberse reincorporado al cargo, Monreal consideró que el gobernador con licencia “rectificó” y reconoció que su decisión inicial fue un error.

“Su acto, su decisión de retornar al gobierno concluyendo la licencia que tenía otorgada por el Congreso fue desafortunado. Fue un acto que no se consultó y que en el movimiento se considera imprudente e inconveniente”, sostuvo.

El coordinador morenista insistió que la decisión de Rocha fue personal y descartó que tuviera conocimiento de una instrucción proveniente de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo no creo que desde Palenque haya venido una orden, es simplemente especulación”, señaló, al considerar que Rocha deberá explicar posteriormente las razones que lo llevaron a reincorporarse al cargo.

Monreal también aseguró que Morena decidió respaldar la postura de la presidenta Sheinbaum por encima de la decisión personal del gobernador sinaloense.

“Nosotros actuamos en razón de principios y en razón del interés del pueblo mexicano. Eso es lo que nos mueve y nos motiva, y por eso así sucedió en el caso de Sinaloa”, afirmó.

Aunque dijo mantener una relación de aprecio con Rocha y su familia, Monreal sostuvo que no cambiará su opinión personal sobre el gobernador y rechazó aprovechar políticamente la situación que enfrenta.

Pide no confiarse rumbo a 2027

El diputado aprovechó para llamar a Morena a no confiarse de las encuestas que actualmente colocan al partido con ventaja rumbo a las elecciones de 2027, particularmente en las gubernaturas que estarán en disputa.

“No hay que confiarse. Yo le recomendaría al movimiento que no se excedan en confianza con las encuestas”, expresó.

Y consideró que el escenario electoral puede cambiar una vez que se definan las candidaturas, por lo que llamó a seleccionar perfiles con trayectoria honesta y sin vínculos con el crimen organizado.

“Necesitamos unidad, tener a los mejores aspirantes, que pasen el filtro de la honradez, de la no vinculación con el crimen organizado y de honrar los principios que sostienen al movimiento: no robar, no traicionar y no mentir”, sostuvo.

Monreal pidió a los aspirantes a las gubernaturas actuar con generosidad y evitar fracturas o confrontaciones internas, al considerar que Morena enfrentará una “prueba muy dura” en 2027.