Farmacias del Bienestar: ¿dónde están ubicadas y que servicios tienen? Con las Farmacias del Bienestar, los adultos mayores pueden acceder a medicamentos gratuitos; conoce cómo funciona (Imagen hecha con IA)

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado a conocer que, a partir de septiembre del 2026, comenzarán a operar más de 6 mil Farmacias del Bienestar; por lo que aquí te compartimos qué servicios ofrece y cómo ubicar la más cercana a ti.

El Gobierno de México ha anunciado la implementación gradual de 6 mil 567 Farmacias del Bienestar del programa Salud Casa por Casa a partir de septiembre, después de que en la etapa piloto se habilitaran 491 farmacias, las cuales han entregado más de 350 mil medicamentos.

¿Qué son y cómo funcionan las Farmacias del Bienestar?

Con las Farmacias del Bienestar, a través de Salud Casa por Casa, el Gobierno de México otorga a los adultos mayores medicamento gratuito, el cual es recetado por personal médico en las visitas domiciliarias que realiza el programa a sus beneficiarios.

Existen tres puntos de entrega de las Farmacias del Bienestar:

Módulo de Unidad Médica

Tiendas de Alimentación para el Bienestar

Máquinas de Despacho Automatizado

¿Dónde están ubicadas las Farmacias del Bienestar?

En su etapa piloto, las Farmacias del Bienestar únicamente se encontraban disponibles en el Estado de México; sin embargo, a partir de septiembre, las nuevas farmacias se encontrarán distribuidas a lo largo de los 24 estados de la república donde opera el IMSS-Bienestar.

Por lo que los 24 estados donde podrás encontrar las Farmacias del Bienestar son:

Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

¿Cómo localizar la Farmacia del Bienestar más cercana a mi domicilio?

Podrás localizar la Farmacia del Bienestar más cercana a tu domicilio únicamente siguiendo estos pasos: