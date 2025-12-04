Pensión Mínima del IMSS: ¿Cuánto aumentará en 2026? Conoce cuánto deberán depositarte en 2026 por la Pensión Mínima del IMSS (Pixabay y IMSS)

La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado un incremento del 13% al salario mínimo general en 2026, por lo que para el próximo año deberán depositarte más por la Pensión Mínima del IMSS. Conoce de cuánto será el aumento.

La Pensión Mínima Garantizada del IMSS por Ley 73 es una modalidad de pensión que está dirigida a aquellas personas que se hayan jubilado por cesantía en edad avanzada o vejez y comenzaron a cotizar antes del régimen de pensiones de 1997.

Con la Pensión Mínima Garantizada del IMSS por Ley 73, el gobierno federal busca que las personas que se jubilen por la Ley 73, pero que por alguna razón su cálculo de pensión sea bajo, reciban lo equivalente a un salario mínimo de la Ciudad de México.

Este monto se actualiza anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara el pasado miércoles 3 de diciembre el incremento del salario mínimo para 2026, es posible calcular cuál será el nuevo monto mensual de la Pensión Mínima Garantizada del IMSS.

Aumento esperado de la Pensión Mínima del IMSS para 2026

Para poder calcular cuál será el monto aproximado para la Pensión Mínima Garantizada del IMSS en 2026, es importante considerar el incremento del salario mínimo el cual será de $315.04 pesos diarios, equivalente a un salario mensual de $9,451.20 pesos.

Por lo que, únicamente tomando como referencia el salario mínimo del 2026, los pensionados por esta modalidad estarán recibiendo de manera mensual $9,451.20 pesos.

A esto, se le sumará el aumento en proporción a la inflación anual. La cual aún no se ha publicado de manera oficial, aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en octubre de 2025 registró una inflación de 3.57%, cifra que se puede tomar como referencia para calcular el monto total de la Pensión Mínima Garantizada del IMSS para 2026.

Si este porcentaje se mantiene durante los próximos meses, el aumento a la Pensión Mínima Garantizada del IMSS será de $9,788.50 pesos mensuales, considerando la inflación.

Esto se obtiene tras multiplicar el monto actualizado del nuevo salario mínimo con los decimales de la tasa de inflación: 9,451.20 pesos × 1.0357 = 9,788.50.

Estas cantidades son un cálculo aproximado, por lo que queda esperar a que el INEGI publique el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para que el IMSS actualice el monto de la Pensión Mínima Garantizada.