Esto es todo lo que tienes que hacer para no quedarte sin pensión en 2026: el trámite urgente con el Banco del Bienestar

El Banco del Bienestar acaba de lanzar una alerta clara: si quieres asegurarte de recibir tu pensión en 2026, tienes hasta el 13 de diciembre para hacer tu trámite de registro. Toma en cuenta que esta será la última ventana del año.

¿Cómo me registro para recibir la Pensión del Bienestar? Fechas, horario y documentos que necesitas

El calendario va por letra del primer apellido para evitar aglomeraciones; el registro se organiza así:

Lunes 1 y 8 de diciembre: letras A, B, C

Martes 2 y 9: D, E, F, G, H

Miércoles 3 y 10: I, J, K, L, M

Jueves 4 y 11: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 5 y 12: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábados 6 y 13: última oportunidad para todas las letras

Horario de atención: de 10:00 am a 4:00 pm.

Documentos obligatorios

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, credencial INAPAM, etc.

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses: luz, gas, agua, predial, etc.

Teléfonos de contacto: celular y número fijo (si aplica)

Si no puedes ir personalmente al módulo, puedes designar a un auxiliar, pero esa persona deberá llevar los mismos requisitos.

¿Quiénes pueden registrarse para recibir una Pensión?

Personas de 65 años o más pueden inscribirse al programa de Pensión para Adultos Mayores .

pueden inscribirse al programa de . Mujeres de 60 a 64 años pueden acceder a la Pensión Mujeres Bienestar y cuando cumplan 65, pasan automáticamente a la pensión de Adultos Mayores.

Montos actuales:

Pensión Adultos Mayores: $6,200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos bimestrales

Además, el gobierno ha anunciado que ese monto se actualizará en 2026, lo que significa que tu apoyo podría aumentar.

¿Y si no haces el trámite antes del 13 de diciembre?

El problema es sencillo: sin registro, no hay pensión. El depósito no se realizará si no figuras como beneficiario activo en el padrón.

Si tu tarjeta ya expiró o está por vencer, también corres riesgo de que tu pensión se bloquee hasta que la renueves.

También debes revisar que tus datos estén bien (CURP, domicilio, datos de contacto), pues inconsistencias o duplicidades pueden causar baja del programa.

¿Qué hacer ya mismo? Tu “check-list urgente” para no quedarte sin apoyo

Revisa si cumples con la edad para Adultos Mayores o Mujeres Bienestar (≥ 65 años o 60–64 en el caso de mujeres)

Consulta el calendario con la primera letra de tu apellido

Junta tus documentos: identificación, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, teléfonos

Localiza tu módulo más cercano en el sitio oficial del programa

Si tu tarjeta está vencida o por vencer: pide reposición desde ya

Hazlo tú mismo o ayuda a alguien mayor que conozcas. Esa pensión podría ser la diferencia entre pasarla más tranquilo o batallar el próximo año.