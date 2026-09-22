México y Brasil estrechan su cooperación en salud

Secretario de salud El secretario de Salud, David Kershenobich y su homólogo brasileño, Alexandre Padilha, en reunión de trabajo dieron seguimiento al Memorándum de Entendimiento bilateral suscrito en abril de 2026

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, y su homólogo de Brasil, Alexandre Padilha, sostuvieron una reunión de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos de cooperación bilateral y avanzar en temas prioritarios para ambos países.

En el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Secretaría de Salud, se dio continuidad al Memorándum de Entendimiento suscrito durante la visita del secretario Kershenobich a Brasil, en abril de este año y al diálogo iniciado con la visita a México del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, en agosto del año pasado.

“Esta visita además de consolidar una relación bilateral más sólida entre México y Brasil, contribuye a fortalecer la soberanía sanitaria en nuestra región y en nuestros países”, afirmó el secretario de Salud, David Kershenobich.

“La experiencia brasileña nos resulta por demás enriquecedora, porque en México avanza la implementación del Servicio Universal de Salud, que busca integrar las capacidades de las instituciones públicas para que todas las personas reciban la atención que necesitan, sin que la derechohabiencia sea una barrera”, destacó el funcionario federal.

El ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, señaló que ambos países atraviesan un momento estratégico de cooperación, en el marco de la visión compartida de sus gobiernos, ya que dijo, ambos países “serán los únicos del mundo, con más de 100 millones de habitantes, que contarán con sistemas públicos universales de salud; esto tiene un enorme significado para nuestros pueblos y para la salud global.

“Brasil y México -abundó-, pueden construir juntos un ejemplo de producción local y cooperación horizontal que garantice medicamentos y tecnologías para todas y todos”, destacó Padilha.

Durante la reunión, las delegaciones intercambiaron experiencias sobre los sistemas universales de salud, atención primaria y acceso a los servicios; soberanía sanitaria y abasto de medicamentos; producción local y transferencia de tecnología; regulación sanitaria; formación de recursos humanos; ciencia e investigación, así como participación social.

Además, como parte de los trabajos, ambas delegaciones acordaron integrar los nuevos compromisos en un Acta de Acuerdos, establecer un Plan de Trabajo y crear un grupo de seguimiento que dará continuidad a los compromisos y acciones de cooperación definidos durante el encuentro.

“Esta visita y la realizada por el secretario Kershenobich a Brasil han sido indispensables para encontrar formas de cooperación bilateral que se traduzcan en beneficios para las personas. Esta reunión permitirá dar seguimiento a lo pactado, avanzar en los compromisos pendientes y continuar construyendo formas útiles de cooperación entre México y Brasil”, afirmó la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke.