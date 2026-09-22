Caso de los 5 bebes muertos en Durango: ¿Qué bacteria les encontraron y cómo se contagia? (@Tu_IMSS)

La mañana de este 22 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) difundió un video informativo en el que la coordinadora de Vigilancia Epidemiológica, Adriana Josefina Toriz Saldaña, explicó las acciones llevadas a cabo tras los cinco fallecimientos de los bebés en Durango.

Actualmente, las oficinas centrales del IMSS manejan las investigaciones correspondientes, además de los especialistas del Seguro Social, la Secretaría de Salud, la Dirección General de Epidemiología, el CENAPRECE y la Cofepris.

¿Qué bacteria causó la muerte de los 5 bebés en el hospital de Durango?

Hasta el momento, el microorganismo que ocasionó las muertes no ha sido identificado; sin embargo, durante la vigilancia epidemiológica realizada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, fue detectada una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital. Por otro lado, el IMSS mencionó que ese hallazgo no explica por sí solo los cinco fallecimientos.

Es importante mencionar que el Seguro Social ha sido muy reservado respecto a la información que ha dado e incluso no se les ha dado una explicación concreta a los padres de familia.

Estado de las investigaciones y medidas de sanitización adoptadas en el IMSS de Durango

A partir de la confirmación del fallecimiento de los neonatos, el IMSS ha declarado que mantendrá la vigilancia epidemiológica y continuará la investigación con las autoridades sanitarias correspondientes.

Mientras que realiza una revisión clínica y epidemiológica integral para determinar las circunstancias de cada suceso, además se han implementado medidas de contención: el aislamiento de casos, la restricción a nuevos ingresos, la limpieza y desinfección exhaustivas, la vigilancia de contactos, así como el seguimiento y toma de cultivos.

También se espera la llegada del director general del IMSS, Zoé Robledo. Por otro lado, el equipo federal, en coordinación con Coprised, revisa los expedientes clínicos de los recién nacidos, los protocolos de atención y las medidas aplicadas para prevenir y controlar infecciones dentro de la unidad.

¿Qué pasó con los cinco bebés en Durango?

El fallecimiento de cinco recién nacidos ocurrió entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital General de Zona No. 1 en Durango.

Primero se reportó el fallecimiento de tres recién nacidos el martes 15, mientras que el viernes 18 se reportó el cuarto caso y el sábado 19 el quinto deceso.

Hasta el momento siguen las investigaciones para determinar la posible causa de los fallecimientos.