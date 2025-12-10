Caravana Coca Cola 2025: ciudades por confirmar y desfiles cancelados hasta el momento

Caravana Coca-Cola 2025: La temporada navideña avanza y, con ella, la expectativa por las tradicionales Caravanas Coca-Cola 2025 (@Alejandra Gutiérrez)

La temporada navideña avanza y, con ella, la expectativa por las tradicionales Caravanas Coca-Cola 2025. Sin embargo, este año el recorrido se ha visto marcado por suspensiones, aprobaciones locales y varias ciudades que aún están a la espera de una decisión oficial. Las presentaciones de la refresquera, reconocidas por su despliegue de luces, camiones temáticos y actividades familiares, han entrado nuevamente en el debate público por criterios de salud y publicidad dirigida a menores.

Caravanas Coca Cola canceladas

Al cierre de 2025, las autoridades de Puebla, Chiapas, Tabasco y Mexicali anunciaron la cancelación de las Caravanas Coca-Cola. La decisión se tomó siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud y en cumplimiento de la legislación vigente para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes. Con esto, se busca evitar actividades publicitarias que puedan contravenir los lineamientos federales sobre promoción de bebidas azucaradas. Estas cancelaciones se suman a discusiones previas en años anteriores, donde expertos en salud pública han reiterado la necesidad de limitar este tipo de campañas masivas.

Caravanas Coca Cola realizadas

Pese a los llamados de la autoridad federal, Coca-Cola sí logró realizar sus caravanas en Querétaro, Acapulco, Monterrey, Morelia, Saltillo, Ciudad Juárez y Guanajuato. En estas entidades, los gobiernos estatales y municipales otorgaron el permiso para llevar a cabo los desfiles navideños. Miles de familias acudieron a presenciar el paso de los camiones iluminados, personajes navideños y espectáculos musicales, reafirmando que el evento sigue siendo uno de los más esperados del año. No obstante, organizaciones civiles señalaron que, aunque se trata de un espectáculo festivo, continúa siendo un acto publicitario que podría vulnerar el interés superior de la infancia.

Ciudades por confirmar la Caravana Coca Cola 2025

Guadalajara, Mérida, Tijuana, Toluca y Ciudad de México continúan sin confirmar si permitirán la realización de la Caravana Coca-Cola 2025. Las autoridades locales analizan los lineamientos de salud, las recomendaciones del gobierno federal y el impacto social del evento antes de otorgar su aval. Diversas organizaciones han solicitado a estos gobiernos no ser partícipes de actos publicitarios que podrían incidir en hábitos nocivos para la salud infantil. En su lugar, invitan a promover actividades culturales y festividades decembrinas acordes con las tradiciones de cada región.

El panorama general de las caravanas

Desde su creación hace más de dos décadas, las Caravanas Coca-Cola se han convertido en un símbolo navideño en México, reuniendo a millones de personas cada año. Sin embargo, en los últimos años han enfrentado crecientes cuestionamientos por el contenido publicitario y su posible impacto en la salud pública. La edición 2025 refuerza la discusión sobre los límites entre las celebraciones comunitarias y las estrategias de mercadotecnia, especialmente cuando involucran a menores de edad.

Lo que se espera para el resto de la temporada

Con varias ciudades aún por definir su postura, la Caravana Coca-Cola 2025 permanece en un terreno incierto. Mientras algunos estados han optado por la suspensión total, otros continúan apostando por la tradición navideña que estos desfiles representan. En las próximas semanas, se espera que más gobiernos locales anuncien su decisión final, lo que marcará el rumbo de uno de los eventos decembrinos más emblemáticos del país.