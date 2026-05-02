Profeco invita a la población a formar parte de los grupos de personas consumidoras

Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) invitó a la población a integrarse a su comunidad digital a través de Facebook en https://www.facebook.com/share/g/18TtAwRpAP/, donde promueve la capacitación y el intercambio de experiencias entre personas consumidoras.

La institución destacó que, en un contexto donde las plataformas digitales juegan un papel central en la vida cotidiana, este espacio busca consolidarse como un punto de encuentro para quienes desean informarse sobre sus derechos y mejorar sus hábitos de consumo. A través del grupo público, las y los participantes pueden compartir aprendizajes derivados de las capacitaciones impartidas por la procuraduría.

Aunado a esto, la Profeco reveló que impulsa la conformación de grupos de personas consumidoras en todo el país. Explicó que estos colectivos permiten acercar información clave sobre consumo responsable, con el fin de que las personas tomen decisiones más informadas, sostenibles y conscientes.

La dependencia puntualizó que para formar parte de dichos grupos, es necesario reunir al menos a 15 personas y contar con un espacio donde se realicen reuniones mensuales. En ellas, las y los participantes reciben capacitación sobre derechos del consumidor, además de aprender prácticas que contribuyen al ahorro familiar, como la elaboración de productos de uso cotidiano y recetas saludables basadas en ingredientes de temporada, contenidos inspirados en la Revista del Consumidor.

La Profeco subrayó que quienes no deseen formar un grupo nuevo pueden integrarse a uno ya existente con apoyo de las oficinas de Defensa del Consumidor más cercanas a su domicilio.

Finalmente, la procuraduría resaltó que el uso de herramientas digitales no solo amplía el acceso a la información, sino que también fortalece la organización colectiva, especialmente entre las nuevas generaciones, al fomentar una comunidad más informada y empoderada en la defensa de sus derechos como personas consumidoras.

La Crónica de Hoy 2026