Nombran a Yeraldine Bonilla Valverde cómo gobernadora interina de Sinaloa

Yeraldine Bonilla Valverde toma protesta como nueva gobernadora de Sinaloa

El Congreso de Sinaloa designó este sábado a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina del estado, minutos después de aprobar por unanimidad la licencia temporal solicitada por el mandatario Rubén Rocha Moya, en medio de una investigación en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La designación se realizó durante una sesión extraordinaria del Congreso local, en la que previamente el pleno avaló la separación del cargo de Rocha Moya por un periodo mayor a 30 días.

Con este nombramiento, Bonilla Valverde se convierte en la primera mujer en asumir la gubernatura de la entindad.

La decisión ocurre en un contexto de tensión política, luego de que el gobernador solicitara licencia el viernes por la noche tras las acusaciones formuladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo señalan, junto con otros funcionarios, de presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.

Rocha Moya ha rechazado los señalamientos y afirmó que su separación del cargo busca facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Trayectoria de la mandataria sinaloense

Bonilla Valverde es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con experiencia en el ámbito social y educativo, donde participó en actividades de atención a la infancia y trabajó como asistente educativa para niños indígenas en el sector agrícola.

En su trayectoria política, fue diputada local por el partido Morena durante la LXIII Legislatura del Congreso de Sinaloa (2018-2021).

Posteriormente, se desempeñó como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Gobierno estatal entre noviembre de 2021 y marzo de 2024, durante la Administración de Rocha Moya.

También, ocupó de forma temporal la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública estatal entre agosto y septiembre de 2025.

En 2024 regresó al Congreso local como diputada de la LXV Legislatura, en esta ocasión postulada por el Partido Verde Ecologista de México.

Miriam Ramos, nueva edil de Culiacán

Asimismo, al igual que Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil (otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EU), solicitó licencia provisional, por lo que Miriam Ramos Villarreal entró como sustituta del cargo.

Toma de protesta en el congreso

Tras este nombramiento, la nueva gobernadora de Sinaloa tomó protesta en el Congreso del estado.

En su primer mensaje como mandataria, Bonilla Valverde consideró que esto representa una gran resposabilidad y honor, así como agradeció la confianza para asumir este cargo.

“Que no quepa duda, como siempre, saldremos adelante con creces. Corre fuerza y coraje por las venas del pueblo de Sinaloa, en nuestra tierra no es nueva la adversidad y nuestro pueblo siempre ha salido adelante, hoy no será la excepción”, expresó la mandataria.

Asimismo, Bonilla se dirigió a los pobladores del estado, a quienes indicó que asume este nombramiento con la convicción de poder servir con humildad y con responsabilidad, “tengo claro, que ante los desafíos que se nos presentan, el trabajo por el bienestar de nuestra gente continuará”.

“El pueblo de Sinaloa, las y los sinaloenses, deben mantener la seguridad y la confianza de que los principios y las políticas públicas que han dado sentido a los gobiernos de la Cuarta Transformación, en mi gestión se mantendrán vigentes. Desde ya, buscaremos al Gobierno Federal que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mantener y fortalecer la estrecha colaboración que existe en beneficio de nuestro pueblo”, agregó.

“Finalmente, llamo a todos los funcionarios y servidores públicos al servicio del estado en general, para que este suceso nos sirva de aliciente para que sigamos dando lo mejor de nosotros en nuestro irrenunciable cometido de servir a todas y todos los sinaloenses”, enfatizó.

“A cada una de las diputadas y diputados les reitero mi gratitud por confiar en su compañera y amiga, con la garantía de que sabré demostrarles, con creces, que su decisión, por el tiempo que dure mi mandato, no será defraudada” agradeció.

“La grandeza de un pueblo no se mide en los tiempos de calma sino en su capacidad de levantarse frente a los tiempos de adversidad, y el pueblo de Sinaloa es mucho pueblo. Que viva Sinaloa, que viva México”, concluyó.