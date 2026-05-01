URGENTE Rubén Rocha se va: el gobernador de Sinaloa pide licencia temporal tras ser acusado por EU de narcotráfico

Rocha Moya se va El gobernador de Sinaloa presentó su licencia ante las investigaciones en su contra por narcotráfico. (Cuartoscuro)

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y militante de Morena, solicitó licencia a su cargo tras haber sido acusado formalmente por Estados Unidos de narcotráfico y posesión de armas.

“Me dirijo al pueblo de este gran Estado para manifestar lo siguiente. Uno, tengo la consciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras, lo digo clara y contundentemente, son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra ”, reiteró Rocha, quien aseguró que no permitirá que se le utilice para dañar a la autodenominada Cuarta Transformación.

“Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación y lo hago desde mi profunda convicción republicana”.

Además de la acusación formal de narcotráfico, el Gobierno de Estados Unidos solicitó detener a Rocha Moya y a otros 9 funcionarios, incluido el senador de Morena, Enrique Inzunza, de manera provisional y con fines de extradición.

Ante aquella exigencia de la Unión Americana, la Fiscalía General de la República anunció este viernes 1 de mayo, en consonancia con la postura oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum, que a pesar de que Estados Unidos no presentó pruebas contundentes contra el gobernador de Sinaloa, sí se iniciará un proceso de investigación contra el mismo.

Al respecto, Rocha Moya declaró, en un video subido esta noche, que su solicitud de licencia también tiene el objetivo de facilitar y no entorpecer las pesquisas en su contra.

La solicitud de licencia del mandatario sinaloense ocurre en plena efervescencia política, tanto interna como externa, pues los señalamientos de que operó para el narco, junto a otros 9 funcionarios, no sólo provocaron la exigencia de su renuncia por parte de la oposición, sino que los tres principales diarios de Estados Unidos, el Wall Street Journal, el New York Times y el Washington Post, dedicaron largos textos en sus ediciones impresas para retomar las acusaciones legales contra el morenista.

¿De qué acusan a Rocha Moya en Estados Unidos?

Según expedientes judiciales abiertos en Estados Unidos, el gobernador Rubén Rocha Moya y otros servidores públicos están bajo sospecha de haber mantenido vínculos con la facción criminal identificada como “Los Chapitos”, presuntamente para allanar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Las imputaciones apuntan a una posible red de complicidades que incluiría pagos ilegales, respaldo desde estructuras gubernamentales y entendimientos políticos con dicha organización delictiva, por lo que se piden hasta 40 años de cárcel para el mandatario sinaloense.

Autoridades estadounidenses también sostienen que este grupo criminal, liderado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, habría incidido en los comicios de 2021 en Sinaloa, mediante la coerción y violencia contra opositores, con el objetivo de inclinar la balanza a favor de Rocha Moya.