Investigación: el nopal puede prevenir la obesidad desde la gestación

El nopal además de ser uno de los tesoros nutritivos de la gastronomía de México, tiene también diversos usos medicinales. En base con los estudios que ha realizado la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, se ha comprobado que el nopal posee propiedades antiglucémicas.

México, ocupa hoy en día el primer lugar en obesidad infantil. Ante esta terrible realidad, un grupo de investigadores coordinado por Galileo Escobedo González, de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, se encuentra explorando la posibilidad de aprovechar a la planta para prevenir desde la gestación la obesidad y la diabetes tipo 2.

Primera etapa

Para el desarrollo del embrión, el feto y el infante, el momento de la concepción y los dos primeros años de vida son cruciales. Por ello forman parte de un hito en la investigación científica actual.

El estudio esta dividido en dos etapas; la primera ha llegado a su fin. A pesar de que se sabe que el nopal tiene muchos nutrientes, nunca se había estudiado, desde el punto de vista biomédico, el efecto que tiene su consumo sobre la descendencia.

Lo único que se sabía es que los productores de carne ovina le dan como alimento a las ovejas una fórmula adicionada con fibra de nopal para que sus crías ganen masa muscular y pierdan grasa visceral.

Con esto, los científicos se plantearon que si la dieta con fibra de nopal beneficiaba de esa manera a las crías de ganado ovino, quizá también podría tener un efecto prolongado a nivel metabólico.

Los sujetos de estudio fueron ratones C57BL/6, los cuales son comunes en los estudios metabólicos.

Una población de ratonas fue dividida en dos grupos. Al primero se le dio a una dieta alta en carbohidratos y grasas saturadas. Durante la gestación se les siguió alimentando con dicha dieta y cuando dieron a luz a sus crías, las amamantaron sin dejar de consumirla.

Al segundo grupo se le dio la misma dieta alta en carbohidratos y grasas saturadas, pero se le añadió 0.25 gramos de fibra de nopal por kilogramo de dieta. Estas ratonas pudieron comer dicha dieta a voluntad. Luego, se aparearon y durante la gestación se les siguió alimentando con ella y, una vez que dieron a luz a sus crías, las amamantaron sin dejar de consumirla.

A partir de ese experimento se dieron cuenta que la dieta adicionada con fibra de nopal mejora no sólo los niveles de glucosa en la sangre, sino también los de leptina; hormona proteica que regula el apetito y la saciedad, aparte de que disminuye la grasa en el hígado.

Entonces aún cuando las ratas son expuestas a una dieta obesogénica, al consumir fibra de nopal, su descendencia presenta estos beneficios. A diferencia de la descendencia de las ratonas que sólo consumieron una dieta alta en carbohidratos y grasas saturadas.

Segunda etapa

La segunda etapa del estudio, aún no ha iniciado, pero se quiere iniciar pronto con humanos.

El primer grupo de mujeres será el grupo control o testigo. Lo que significa que no se alimentaran durante su embarazo ni después de él con una dieta con fibra de nopal.

Por otro lado durante el tercer trimestre del embarazo, el segundo grupo de mujeres obtendrá la fibra de nopal necesaria y licuará cada tercer día de dos a tres piezas de nopal con 120 mililitros de agua. Y se tomará esa bebida en ayunas hasta dar a luz.

Los ratones llegan a vivir de dos a dos años y medio, esto quiere decir que a las 16 semanas de vida, ya son adultos. Es entonces cuando los científicos miden su peso corporal, la masa grasa y los niveles de glucosa en la sangre.

En caso de los bebés estos parámetros serán medidos en los primeros mil días de vida. De otro modo, este tipo de estudios en humanos tomaría de 25 o 30 años.

El experimento con animales en edad adulta permite suponer que el consumo de nopal durante el embarazo hace que la descendencia tenga menos peso corporal y masa grasa que aquélla nacida de madres que no se alimentaron con la fibra de nopal.