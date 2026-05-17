Paro nacional de la CNTE: Fecha, horarios y estados afectados por la protesta magisterial

Marcha CNTE hoy en CDMX La protesta de la la CNTE continúa en Ciudad de México este jueves 19 de marzo en Paseo de la Reforma.

La tensión entre el magisterio disidente y el Gobierno federal volvió a escalar este domingo. Después de días de movilizaciones, marchas y reuniones internas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) definió una nueva ruta de protesta que podría impactar a millones de estudiantes en distintos estados del país.

Tras una Asamblea Nacional Representativa, dirigentes magisteriales acordaron avanzar hacia una huelga nacional indefinida acompañada de bloqueos, plantones y suspensión de clases debido a la falta de acuerdos entre el sindicato y autoridesdes federales.

¿Cuándo será el paro nacional de la CNTE?

De acuedo con el dictamen del CNTE, la organización planea contempla iniciar el paro nacional el próximo 1 de junio, incluyendo movilizaciones en la Ciudad de México y otras entidades.

¿Qué estados serán afectados por el paro nacional de la CNTE?

Aunque la CNTE tiene presencia nacional, los estados con mayor probabilidad de afectaciones escolares son:

Chiapas (Sección 7)

Oaxaca (Sección 22)

Guerrero (Sección 14)

Michoacán (Sección 18)

Zacatecas (Secciones 34 y 58)

Ciudad de México (Sección 9)

Estado de México

En estas entidades, las secciones sindicales históricamente han tenido mayor capacidad de movilización y suspensión de actividades escolares.

El paro podría afectar escuelas de nivel básico, principalmente primarias y secundarias públicas.

¿Qué exige la CNTE?

Las principales demandas del movimiento magisterial son:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007

Incremento salarial mayor al anunciado

Mejoras laborales y prestaciones

Reforma al sistema de pensiones

Mayor presupuesto educativo

Aunque recientemente el Gobierno federal anunció un aumento salarial del 9% para docentes, integrantes de la CNTE consideran insuficiente la medida.

Calendario tentavivo de la huelga nacional

La organización magisterial mantiene abiertas sus mesas de discusión internas, por lo que las movilizaciones podrían intensificarse conforme se acerque la fecha planteada para el paro. Sin embargo el sindicato mantiene un itinerario de protestas que se desglosa de la siguinte manera:

16 de mayo : Asamblea Nacional Representativa que definió el inicio formal de la huelga.

: Asamblea Nacional Representativa que definió el inicio formal de la huelga. 30 de mayo: Jornada Nacional para tocar el tema de pensiones

Jornada Nacional para tocar el tema de pensiones 1 de junio : Fecha prevista para el arranque del paro nacional en distintos estados.

: Fecha prevista para el arranque del paro nacional en distintos estados. Suspensión de clases: En caso de aprobarse la propuesta, el paro iniciaría desde el primer día de junio.

Mientras el proceso de la huelga sucede, miles de padres de familia permanecen atentos a posibles anuncios sobre suspensión de clases y ajustes escolares.