Sancionan a 10 funcionarios del ISSSTE y Semarnat por irregularidades administrativas

ISSSTE, Guardia Nacional y Cultura: sancionan a funcionarios y elementos por irregularidades y faltas administrativas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer una serie de sanciones administrativas aplicadas a trabajadores y funcionarios de distintas dependencias federales, luego de detectar irregularidades consideradas como faltas no graves.

Las medidas fueron impuestas a través de los Órganos Internos de Control en instituciones como el ISSSTE, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), la Guardia Nacional y la Secretaría de Cultura.

Entre los casos más delicados aparece el de un médico especialista del ISSSTE identificado como Jorge C., quien recibió una inhabilitación de nueve meses por omitir el diagnóstico y tratamiento postoperatorio de un menor de edad con fractura de cadera.

Sancionados por certificados inválidos y negligencia

La Guardia Nacional concentró varias de las sanciones anunciadas por la dependencia federal. Tres elementos —Daniel G., Eder L. y Víctor V.— fueron suspendidos durante 15 días tras presentar certificados sin validez.

También se aplicaron suspensiones a otros integrantes de la corporación. Amsi R. fue sancionada por extraviar equipo táctico; Sergio G., por abandonar su área de servicio sin autorización, y Moisés R., por conducir de manera negligente una radiopatrulla y provocar daños a la unidad.

Todos los casos derivaron en suspensiones temporales de 15 días.

En el caso de Semarnat, la sancionada fue Maricela T., quien se desempeñaba como subdirectora de Redes en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. La funcionaria fue inhabilitada por tres meses tras no entregar cuentas al concluir sus funciones.

Mientras tanto, en Aeropuertos y Servicios Auxiliares se suspendió por 22 días a Hugo H., jefe del departamento de Edificaciones, debido a irregularidades relacionadas con la supervisión de un contrato de obra pública.

Cultura sanciona por conducta inapropiada

La Secretaría de Cultura también apareció dentro del reporte de sanciones. Alejandro H., jefe del departamento de Organización Documental, recibió una suspensión de 15 días por faltas de respeto de índole sexual.

La Secretaría Anticorrupción señaló que todas las medidas fueron aplicadas conforme a la ley y tomando en cuenta la gravedad de cada conducta.

Funcionarios podrán impugnar sanciones

La dependencia federal aclaró que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones si así lo consideran. Sin embargo, aseguró que defenderá cada caso con base en evidencia y conforme al marco legal.

Además, invitó a la ciudadanía a denunciar posibles actos contrarios a la legalidad, la integridad y el respeto dentro del servicio público mediante la plataforma oficial del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno afirmó que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la ética en el servicio público y recuperar la confianza en las instituciones, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.