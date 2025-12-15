Captan el momento exacto del desplome de avioneta en Toluca Hasta el momento, seis cuerpos sin vida han sido localizados y recuperados por equipos de emergencia y autoridades desplegadas en el lugar. (IG: La crónica de hoy )

Al mediodía de este 15 de diciembre, un jet privado que cubría la ruta Acapulco–Toluca se desplomó a unos metros de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Toluca “Adolfo López Mateos”, dejando hasta el momento un total de seis personas sin vida.

Los cuerpos sin vida fueron localizados y recuperados por equipos de emergencia y autoridades desplegados en el lugar; entre ellos Protección Civil, Bomberos, y elemento de Seguridad Pública municipal y estatal.

Además, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron para atender el siniestro.

La tragedia del desplome de la avioneta fue captada en video por una cámara de videovigilancia, así como un audio que registra la comunicación del piloto de la aeronave Cessna Citation III con el centro de control aéreo momento antes del incidente.

Cámara de videovigilancia capta el momento exacto del desplome de avioneta en Toluca

El jet privado, con matrícula XA-PRO, se desplomó en una bodega localizada en la intersección de la calle Del Campo con la calle San Pedro, en la delegación San Pedro Totoltepec, en Toluca, Estado de México, a unas calles del Aeropuerto Adolfo López Mateos.

Una cámara de videovigilancia captó el momento exacto en el que un Cessna Citation III se desploma a unas calles del aeropuerto. Además, se obtuvieron grabaciones del piloto con el centro de control; “nos estamos desplomando”, se escucha en el audio captado momentos antes de la tragedia.

🎥 VIDEO CAPTA EL DESPLOME DE AVIONETA EN TOLUCA



Una cámara de videovigilancia registró el momento en que un Cessna Citation III se desploma muy cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Según reportes, el piloto intentó un aterrizaje de emergencia en una cancha de futbol… pic.twitter.com/5894QAEq7n — Azteca (@MORRIS80766176) December 15, 2025

Ruta exacta de la aeronave que se desplomó cerca del Aeropuerto de Toluca

En redes sociales también se compartió la ruta exacta de la aeronave que se dirigía de Acapulco al Estado de México, de acuerdo con el registro de Flight Radar.

El desplome del jet C650 activó a las unidades de emergencia de Toluca en la colonia San Pedro Totoltepec.

De acuerdo con los primeros reportes, en la avioneta viajaban un total de 10 personas; sin embargo, hasta el momento se han localizado seis cuerpos sin vida.

Las autoridades ya investigan las causas del siniestro.