Aumenta consumo de drogas en adultos, disminuye alcohol en jóvenes y crece uso de cannabis: Salud

El consumo de alcohol continúa encabezando la lista de sustancias más usadas en México, aunque en los últimos años ha mostrado una baja entre adolescentes, mientras que el uso de cannabis y vapeadores registra incrementos importantes, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025.

Los datos fueron presentados por el secretario de Salud federal (Salud), David Kershenobich, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde se expuso un panorama mixto sobre el consumo de sustancias y su relación con la salud mental.

Resultado de la encuestan de drogas, alcohol y tabaco

La encuesta, según el informe, es aplicada a 19 mil 200 personas de entre 12 y 65 años, divididas en adolescentes y adultos, compara los resultados de 2025 con los obtenidos en 2016.

En ese periodo, el consumo experimental de drogas ilegales aumentó en adultos, al pasar de 10.6 a 14.6 por ciento, mientras que en adolescentes disminuyó de 6.2 a 4.1 por ciento.

El cannabis se mantiene como la principal droga ilegal en el país. En adultos, su consumo subió de 9.3 a 13.3 por ciento, mientras que en adolescentes bajó de 5.3 a 3.7 por ciento.

También se reportaron aumentos en adultos en el uso de alucinógenos, que pasó de 0.8 a 1.5 por ciento y de estimulantes tipo anfetamínico, de 0.9 a 1.6 por ciento.

Además, el uso indebido de medicamentos creció de 1.3 a 2.5 por ciento y el consumo de opioides pasó de 0.1 a 1.4 por ciento. En el caso del fentanilo, la encuesta reportó una prevalencia muy baja de consumo no médico, con 0.2 y 0.1 por ciento en 2025.

En cuanto al alcohol, los datos obtenidos en la encuesta revelan que el porcentaje de personas que dijeron haber consumido alguna vez aumentó de 71 a 73.7 por ciento entre 2016 y 2025, con un crecimiento más marcado en mujeres adultas, que pasó de 62.6 a 69.3 por ciento.

En contraste, el consumo nacional en adolescentes bajó de 49.1 a 46.1 por ciento y el consumo excesivo mensual en este grupo se redujo de 8.3 a 2.6 por ciento. El consumo general en adolescentes también cayó de 28 a 17.8 por ciento.

Respecto al tabaco, el consumo fumado disminuyó de 17.6 a 15.1 por ciento. En hombres bajó de 27.1 a 22.8 por ciento, y en mujeres de 8.7 a 8 por ciento.

Sin embargo, el uso de cigarros electrónicos se duplicó, al pasar de 1.1 a 2.6 por ciento, pese a los esfuerzos del gobierno por restringir su venta y consumo. Kershenobich advirtió que el calentamiento de estos dispositivos genera sustancias tóxicas, por lo que se reforzarán acciones preventivas.

Resultado de la encuestan en salud Mental

En cuanto a este parámetro, la ENCODAT 2025 mostró que hay una alerta entre la población adolescente, que presentó mayores niveles de malestar psicológico, comportamiento suicida, violencia y participación en apuestas y uso de videojuegos. A nivel nacional, el malestar psicológico tuvo una prevalencia de 8.1 por ciento entre personas de 12 a 65 años.

Entre adolescentes de 12 a 17 años, el malestar psicológico alcanzó 13.2 por ciento en mujeres y 6.9 por ciento en hombres. En adultos, las cifras fueron de 10.2 por ciento en mujeres y 5.1 por ciento en hombres.

En conducta suicida durante los últimos 12 meses, los adolescentes superaron a los adultos en ideación, planeación e intento.

El secretario de Salud señaló que estos resultados servirán como base para el diseño de políticas públicas preventivas y confirmó que el cannabis sigue siendo la droga ilegal de mayor consumo en México, mientras que el uso de opioides se mantiene bajo monitoreo.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el objetivo del gobierno es orientar a la población, especialmente a los jóvenes, para reducir el consumo de drogas, por lo que anunció que se impulsarán campañas integrales desde la escuela y la familia, con mecanismos de apoyo y atención en salud mental y adicciones.