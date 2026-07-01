Donarán senadores y diputados un día de su dieta a Venezuela tras devastación provocada por sismo

Doble terremoto en Venezuela Niños juegan fútbol frente a un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira (Henry Chirinos/EFE)

La Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para que cada legislador done un día de dieta parlamentaria para enviar ayuda humanitaria a Venezuela. afectado por los terremotos registrados desde el pasado 24 de junio que ha dejado un saldo de al menos dos mil muertos y más de 10 mil lesionados.

Con un sueldo neto mensual de 132 mil 900 pesos que obtiene un senador, cada integrante de la Cámara Alta aportaría alrededor de 4 mil 430 pesos.

En el caso de los diputados federales serían 2 mil 661 pesos, bajo un ingreso mensual neto de 79 mil 846 pesos.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo explicó que el acuerdo busca sumar recursos en favor de las personas damnificadas por la emergencia humanitaria que enfrenta la nación sudamericana, además de promover la solidaridad entre los legisladores mexicanos.

Como parte de las acciones de apoyo, anunció que en los próximos días se instalará un centro de acopio en las instalaciones del Senado de la República para recibir ayuda destinada a la población venezolana.

Asimismo, señaló que la Cámara de Diputados ya habilitó un espacio similar para concentrar víveres y artículos de primera necesidad.

Al presentar el planteamiento, Castillo recordó la magnitud de la tragedia ocurrida en Venezuela, donde, de acuerdo con el reporte expuesto ante el pleno, el 24 de junio dos terremotos superiores a los siete grados sacudieron la región norte del país.

Indicó que, a una semana del desastre, los reportes oficiales contabilizan más de dos mil personas fallecidas, más de 10 mil heridas, además de miles de desaparecidos, cuantiosos daños materiales y un elevado número de familias que perdieron sus viviendas.

La legisladora también reconoció la respuesta del gobierno de México ante la emergencia y destacó la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de enviar ayuda humanitaria y brigadas de rescate a Venezuela.

“Reconocemos la actuación inmediata de nuestra presidenta… al enviar ayuda humanitaria y brigadas de rescate, demostrando la solidaridad de nuestro pueblo mexicano”, expresó desde la tribuna.

Posteriormente, Laura Itzel Castillo solicitó a las y los legisladores ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales de la catástrofe.

El pleno de la Comisión Permanente permaneció de pie en señal de duelo y solidaridad con el pueblo venezolano, mientras la presidenta de la Mesa Directiva expresó sus condolencias a las familias afectadas y deseó el descanso eterno de las personas que perdieron la vida.