Ebrard descarta afectación a inversiones en México con la revisión anual al T-MEC

Marcelo Ebrard, optimista, ve que el T-MEC podría recuperar su rumbo hacia la ampliación en futruros encuentros con sus socios de EU y Canadá Galo Cañas/Cuartoscuro (Galo Cañas/Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

Revisión anual — Sin expresar sorpresa por el anuncio del Gobierno de Estados Unidos, de no ampliar a 16 años el T-MEC, y con su propuesta de apostar por una revisión anual del acuerdo entre los tres socios de Norteamérica, el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, señaló que por esta decisión de la administración de Donald Trump, no se prevén impactos sobre el crecimiento económico ni afectaciones en la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED).

Ebrard dijo en conferencia de prensa que ya se advertía este panorama en el que EU rechazaría una ampliación automática del T-MEC por 16 años más y que apostaría por revisiones anuales para tratar de extender el acuerdo en algún punto hasta el 2036, lo que fue confirmado este miércoles por el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer.

El titular de Economía señaló que “el impacto de la revisión anual, pienso va a depender de cómo la manejemos y qué alcance y efectos pueden ser negativos, que es lo que está discutiendo. Hoy por hoy veo que el mercado ya lo asumió que va a ser así”, refirió. En el mismo tenor, Ebrard resaltó que derivado de la resolución de este miércoles, el trabajo se enfocará en reducir la incertidumbre por medio de la definición del proceso.

Sobre este punto, el secretario de Economía refirió que la incertidumbre sobre el rumbo del T-MEC podría quedar despejada el próximo 20 de julio, una vez que se detalle el mecanismo de revisión conjunta del tratado comercial, en reunión programada para llevarse a cabo en la Ciudad de México.

RUMBO

Asimismo, apuntó que no hay una estimación de cómo será el proceso de revisión, pero por la lógica de la anualidad, el primer proceso debe quedar concluido este año.

En la misma línea, Ebrard subrayó que mientras los gobiernos de EU y Canadá han expresado afectaciones a los empleos locales y preocupación por la dependencia en las importaciones fuera de la región, México insiste en la reducción de aranceles a productos que se exportan al vecino país.

“Nosotros lo que decimos es que reduzcan los gravámenes de la (sección) 232, que no es el tratado, es otra cosa: pero nos afectan los aranceles. No tengamos aranceles entre nosotros y nos coordinamos mejor para producir en Norteamérica -México, Estados Unidos y Canadá- aquello en lo que somos dependientes”, dijo.

En el marco de la Sección 232 la administración Trump aplican gravámenes a importaciones de productos mexicanos, como autos, acero, aluminio, camiones, cobre y farmacéuticos, entre otros, por lo que este impuesto entre los socios de Norteamérica no se debería aplicar.

Sobre este punto, subrayó que “no estamos de acuerdo en que no se tome en cuenta el componente regional, en el caso de la industria automotriz, ni en la estacionalidad del campo”, indicó.

Sobre recuperar la renovación del Tratado comercial de Norteamérica, Ebrard señaló que si en el proceso de la revisión anual los tres países alcanzan un consenso, las revisiones podrían suspenderse y renovarse por 16 años más este acuerdo comercial que beneficia a los tres socios de Norteamérica.

SHEINBAUM

Horas antes, desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que tras el anuncio de EU de no ampliarlo a 16 años más como lo solicitó Canadá y México, éste continuará vigente hasta el 2036 y además no significa el fin del acuerdo comercial.

“No es una fecha límite hoy, si en cinco meses o tres años las tres partes dicen ‘podemos prorrogar otros 16″, se puede prorrogar.

“Hay límites evidentes que tenemos para garantizar el desarrollo de nuestro país, los empleos y las empresas también, siempre sin ceder cosas que no podemos ceder, desde la soberanía hasta otras medidas que nos han pedido que, no podemos nosotros ceder porque tenemos que poner en primer término la economía de las familias mexicanas”, apuntó.

La Crónica de Hoy 2026