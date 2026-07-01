SEP informa cierre de Jornadas Nacionales de Salud; se atendieron 10.8 millones de estudiantes

Vive saludable, vive feliz

Durante el evento en la escuela primaria “Benito Juárez”, de la alcaldía Cuauhtémoc, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la estrategia implementada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) surgió para integrar el derecho a la educación y a la salud, y formar a “la generación más fuerte, más feliz y más saludable en la historia de México”.

Señaló que fomentar hábitos saludables desde la escuela es clave para que los niños alcancen sus metas y desarrollen todo su potencial, incluso en disciplinas de alto rendimiento, ya que una vida saludable es la base para desarrollarse exitosamente en cualquier ámbito.

Delgado Carrillo informó que, en coordinación con las autoridades del sector salud, se realizará una evaluación de los resultados de Vive saludable, vive feliz para definir las siguientes acciones, con el objetivo de dar continuidad al fortalecimiento de la salud de la comunidad escolar.

Finalmente, el titular de la SEP exhortó a madres, padres y tutores a consultar la hoja de resultados enviada a las familias, la cual incluye recomendaciones para dar seguimiento a la salud de los estudiantes, así como las indicaciones para obtener lentes gratuitos en los casos que así lo requieran. Reiteró que la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz seguirá promoviendo el bienestar de la niñez mexicana.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que el programa Vive saludable, vive feliz coloca a la prevención como el eje de la política pública en salud, al señalar que “no se trata nada más de atender a los enfermos, sino que se trata de prevenir enfermedades”. En ese sentido, subrayó la importancia de impulsar hábitos saludables desde la infancia.

Asimismo, llamó a niñas y niños a adoptar estilos de vida saludables mediante una alimentación balanceada, la actividad física y la vacunación. “Lo que se trata es de prevenir” y “queremos que crezcan sanos”, expresó, al señalar que fomentar estos hábitos desde la niñez permitirá que las nuevas generaciones se desarrollen plenamente y tengan una mejor calidad de vida.

A su vez, el titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que 10.8 millones de estudiantes de primaria en el país fueron valorados de forma integral durante las Jornadas de Salud Escolar. Con ello, el Gobierno de México cuenta con un registro nacional de estas características, lo que permitirá orientar acciones preventivas, detección oportuna de enfermedades y seguimiento personalizado en unidades de salud. “Vamos a mejorar mucho las acciones que siguen para que tengamos una niñez saludable, feliz”.

Robledo Aburto resaltó la coordinación interinstitucional con la SEP, Salud, el SNDIF y organismos internacionales como UNICEF, así como la participación de personal de Enfermería, docentes y familias.