Hallan muerto al último pasajero del avión de la Marina que se estrelló en Texas

Una aeronave de la Marina sufrió un accidente en texas La Semar emitió un comunicado para informar (Roberto Molinos)

Este martes, la Secretaría de Marina informó mediante un comunicado que, con el apoyo de autoridades texanas, se localizó el cuerpo del último pasajero por encontrar, derivado del accidente aéreo que ocurrio este lunes.

La Marina expresó su pesar por las ocho víctimas que dejó el desplome del avión. Asimismo, expuso que las dos personas que sobrevivieron al incidente se encuentran estables y reciben atención médica.

“Ante este doloroso resultado, la SEMAR mantiene coordinación interinstitucional e internacional, así comoel acompañamiento cercano a los familiares, a fin de brindarles el apoyo y la atención necesarios”, indicó la Marina en el comunicado.

Asimismo, destacaron que durante todo el proceso, recibieron apoyo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado General de México en Houston y demás autoridades locales de Estados Unidos.