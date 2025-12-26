Conapesca fija veda para preservar la almeja chocolata en Baja California Sur

Megapitaria squalida, también conocida como almeja chocolata (Jason Houston)

Con el fin de contribuir a la recuperación de la especie Megapitaria squalida, también conocida como almeja chocolata, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), mediante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), determinó que se impondrá una veda temporal para dicha especie en la zona marina de Baja California Sur, frente al municipio de Loreto.

La disposición se basa en lo establecido en la opinión técnica emitida por el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas), la cual contempla una veda temporal por un periodo de dos años, del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027.

Lo acordado entrará en vigor y será obligación para permisionarios, concesionarios, capitanes, patrones de pesca, motoristas, operadores, técnicos, pescadores, tripulantes y demás personas que aprovechen o pretendan capturar la especie de almeja chocolata en esta región de Baja California Sur.

Aquellos que incumplan o contravengan la medidad se harán acreedoras a las sanciones que para el caso establece la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y demás disposiciones legales que sean aplicables.

Asimismo, aquellas personas que realicen la pesca en las aguas marinas de jurisdicción federal y alberguen en existencia ejemplares de esta especie en la fecha de inicio de la veda temporal, deberán formular un inventario de acuerdo al formato CONAPESCA-01-069, Inventario de Existencias de Especies en Veda.