Programas del Bienestar sumarán 10 millones de nuevos beneficiarios en 2026 y alcanzarán cifra histórica

El Gobierno de México prevé que en 2026 se incorporen 10 millones de nuevas personas a los Programas para el Bienestar, lo que permitirá alcanzar una cifra histórica de 42.9 millones de beneficiarias, beneficiarios y derechohabientes, informó Carlos Torres Rosas, coordinador general de estos programas.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Torres Rosas señaló que la ampliación de los padrones refleja la consolidación de la política social del gobierno federal. “En 2026 alcanzaremos 42.9 millones de derechohabientes, lo que representa 10 millones de nuevas incorporaciones a los Programas para el Bienestar”, destacó.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que durante 2025 la dependencia dispersó apoyos económicos a 18.5 millones de personas, con una inversión total de 579 mil 304 millones de pesos. Añadió que la meta para el cierre de 2026 es llegar a 20.3 millones de beneficiarios de los programas y pensiones que opera la Secretaría.

Montiel precisó que para alcanzar esta meta se contempla una inversión social de 663 mil 719 millones de pesos, recursos que ya se encuentran considerados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En materia educativa, la directora general del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López, informó que en 2025 se logró beneficiar a 69 mil 291 escuelas de educación básica y 6 mil 317 planteles de nivel medio superior, lo que suma 75 mil 608 centros educativos a nivel nacional. Esta cobertura representó el 41 por ciento del total en ambos niveles, con una inversión cercana a 24 mil millones de pesos, en beneficio de 8.4 millones de estudiantes.

En tanto, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, César Loen Trujillo, señaló que durante 2025 los programas de becas atendieron a 13 millones 354 mil 993 estudiantes, con una inversión anual superior a 128 mil 600 millones de pesos. Detalló que la beca Rita Cetina benefició a más de 8.8 millones de personas, la Beca Benito Juárez a más de 4 millones, y Jóvenes Escribiendo el Futuro a más de 409 mil becarios.

Finalmente, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, informó que para 2026 el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ejercerá 25 mil 173 millones de pesos. Precisó que las y los jóvenes beneficiarios recibirán 9 mil 582 pesos mensuales, el monto más alto otorgado por persona dentro de los Programas del Bienestar, y que a lo largo del año se atenderá a alrededor de medio millón de jóvenes en capacitación laboral.